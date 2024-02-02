下周2階段降溫！小年夜全台濕冷 除夕到初一迎來冷氣團

今天東北季風稍增強，不過，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，因為冷空氣不強，反而因為雲層阻礙輻射冷卻，清晨的低溫還有稍微上升，大約在15-18度。

他說，這波東北風除了強度弱，影響的時間也短，明天就會減弱，今天北部、東半部的高溫會短暫降到20度出頭。中南部影響不大，還是晴到多雲、日夜溫差大的天氣，內陸會有30度以上高溫，外出留意空氣品質，因為在下風處，擴散條件不佳，有達到橙燈警示的機會。

周末又會回到東南到偏南風的影響，各地氣溫再次回升，東半部的迎風面有短暫降雨。

周日是24節氣的立春。李至晟表示，周日鋒面接近，南風比較強，中南部的空氣品質會改善。另外，西半部跟海峽上也要持續留意濃霧，空運或海運可能會受到影響，出發前最好確定一下航班狀況。

下周是年前最後一段上班日，李至晟表示，目前看來前期雖然有降雨，但低溫還不會顯著下降；首先是下周一清晨鋒面通過，時間比之前預期的稍微提早，預計上班時段中北部都有陣雨機會，南部則以多雲到陰的天氣為主。

他說，鋒面通過的速度很快，下半天開始西半部的降雨緩和，轉成東北季風天氣型態。

氣溫部分，李至晟表示，下周一晚上起會先經歷一段降溫，北部低溫下降到15度左右，中南部地區在輻射冷卻的輔助下，也會降到16-20度。

李至晟表示，下周三華南雲雨區接近，各地降雨增多，愈晚愈明顯。下周四小年夜，也就是春節連假第一天，華南雲雨區通過，全台都有陣雨機會，是最不穩定的一天，這段時間內會開始第二段降溫，預測除夕到初一北部氣溫會到13-14度，有機會來到冷氣團的等級。

而下個周末起進入連假後段，李至晟表示，水氣減少，冷空氣減弱，不過還是要留意夜間清晨輻射冷卻造成的低溫。目前看來收工日前後台灣又會回到東北季風減弱，氣溫回升的波段。