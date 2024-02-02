快訊

「技術性保送」韓江配 民眾黨要換召委、法案主導權

基隆前往沖繩郵輪發生人員落海 日本晚間緊急搜救救起

美股道指大漲370點 收復前一日跌幅再創新高

今北台灣偶雨略降溫 吳德榮：下周三起濕冷到除夕 冷氣團機率大

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周三起冷空氣逐漸南下，以達大陸冷氣團的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至11度左右。本報資料照片
下周三起冷空氣逐漸南下，以達大陸冷氣團的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至11度左右。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨桃園及及馬祖已有濃霧。平地最低氣溫約在15至18度。

吳德榮表示，今天小股東北風南下，北台灣雲量漸增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫雨；北台灣氣溫略降，其他各地影響很小。北部15至23度，中部15至29度，南部15至30度，東部16至29度。

明天東北風減弱，北台灣雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定。周日是24節氣的立春，吳德榮表示，周日各地晴朗穩定，溫暖如春，早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。

他說，下周一鋒面快速掠過，北部及東半部有局部短暫雨的機率，下周二偏乾的東北風影響，西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周一、周二北台灣氣溫降、轉涼，其他各地影響較小。

即將過年，春節連假前及初期天氣部分，吳德榮表示，下周三鋒面逐漸南下，下周四降雨範圍逐步擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率，下周五除夕降雨稍減少。

氣溫部分，下周三起冷空氣亦逐漸南下，濕冷的天氣持續至除夕；以達大陸冷氣團的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至11度左右。至於各國模式模擬年初一、二的天氣，差異大、且持續調整，應繼續觀察。

吳德榮 氣溫

延伸閱讀

13縣市濃霧上看31度高溫 吳德榮：下周三轉濕冷 不排除強烈冷氣團

今明溫暖 吳德榮：春節前變天 鋒面和冷空氣接力轉濕冷

未來一周溫暖如春 吳德榮：周五東北風北台微降溫

今氣溫略升飄雨多雲 吳德榮：明日起溫暖如春

相關新聞

全球首例 陸爆禽流感H10N5混流感致死

大陸國家疾控局卅一日通報，境內出現全球首例人類感染禽源性Ｈ10Ｎ5流感病例，並罕見混合感染Ｈ3Ｎ2流感致死的個案；患者為...

首例H10N5亡 醫：未早期阻絕 恐釀災難

中國大陸出現新型Ａ型流感（Ｈ10Ｎ５）人類感染病例，為全球首例，且罕見同時感染季節性流感Ｈ３Ｎ２。感染症醫學會秘書長黃建...

蘇花路廊崇德段 初四、初五北上高乘載

農曆春節將近，公路局預計2月13日、14日（初四、初五）是北返車流尖峰期，首度在蘇花路廊崇德路段試辦北上高乘載管制，屆時...

今北台灣偶雨略降溫 吳德榮：下周三起濕冷到除夕 冷氣團機率大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨桃園及及馬祖已有濃霧。平地...

全球首例H10N5禽傳人 圖解A流病毒譜系 H和N命名有奧義

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看人畜禽流感的病毒的傳播。大陸國家疾控局1月31日通報，境內出現全球首例人類感染禽源性H10N5流感病例，並罕見混合感染H3N2流感致死的個案；患者為...

濃霧特報 下周三冷氣團襲台亂春節 後期冷空氣不排除更強

中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園已出現能見度不足200公尺的現象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。