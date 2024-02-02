今北台灣偶雨略降溫 吳德榮：下周三起濕冷到除夕 冷氣團機率大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨桃園及及馬祖已有濃霧。平地最低氣溫約在15至18度。

吳德榮表示，今天小股東北風南下，北台灣雲量漸增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫雨；北台灣氣溫略降，其他各地影響很小。北部15至23度，中部15至29度，南部15至30度，東部16至29度。

明天東北風減弱，北台灣雲量漸減，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定。周日是24節氣的立春，吳德榮表示，周日各地晴朗穩定，溫暖如春，早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。

他說，下周一鋒面快速掠過，北部及東半部有局部短暫雨的機率，下周二偏乾的東北風影響，西半部穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周一、周二北台灣氣溫降、轉涼，其他各地影響較小。

即將過年，春節連假前及初期天氣部分，吳德榮表示，下周三鋒面逐漸南下，下周四降雨範圍逐步擴大至中部，南部山區亦有局部短暫雨的機率，下周五除夕降雨稍減少。

氣溫部分，下周三起冷空氣亦逐漸南下，濕冷的天氣持續至除夕；以達大陸冷氣團的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至11度左右。至於各國模式模擬年初一、二的天氣，差異大、且持續調整，應繼續觀察。