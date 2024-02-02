健康你我他／操場走路健身 找回往日活力

「要活就要動！」這句箴言我一直相信。教職退休後，就積極尋找適當的居住環境，搬回高雄娘家，找到美術館附近的社區大樓，每天早上6點起床，洗漱完畢，拎著溫水壺朝著公園緩步而行。

美術館公園占地約42公頃，含括具規模的美術館、草原、湖泊、生態園區、小山坡地、環湖步道等。公園內有早起的人打太極拳、練氣功、健康操，也有跳社交舞，我偶爾跟著比畫一下，大部分時間是步道快走一圈40分鐘，舒筋展骨、汗流浹背，喝口溫開水、再全身拍打，身心俱暢，傍晚到學校操場繞行5、6圈，一天走8、9千步。

後來住家附近蓋了一間健身房，我與先生加入會員，每天早上8點多帶著毛巾、穿運動服打卡進入。先拉筋鬆骨，接著負重訓練，增肌耐力，接著走跑步機或騎飛輪，或是上有氧舞蹈或瑜伽課，認識許多朋友，互相交換心得，生活充實且有趣。

可惜去年6月先生腦中風，及時送醫挽回生命，但接著復健之路漫長又辛苦，為了陪伴，所有運動就中斷半年，結果體力大衰，腹部微凸、背部肩膀痠痛。所幸先生復健情況漸好轉，我的心情也隨之開朗些。

新的一年、展望新計畫，該到公園、操場走路，就大步走出家門，該到健身房練肌力，得先安排好時間，相信假以時日，定能恢復往日的活力。