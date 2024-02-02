蘇花路廊崇德段 初四、初五北上高乘載

農曆春節將近，公路局預計2月13日、14日（初四、初五）是北返車流尖峰期，首度在蘇花路廊崇德路段試辦北上高乘載管制，屆時3人以上小客車與大客車行駛內側車道，可優先通行；台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加強取締違規停車。

春節連假從8日至14日一共7天，公路局估計8、9日蘇花路廊南下返鄉車流湧現，初一達到最大量，全日南下約1萬3000到1萬8000輛次，假期後段13、14日也就是初四、初五，以北返車流為主，每日達2萬至2萬2000輛次。

公路局東區養護工程分局規畫蘇花路廊蘇澳到東澳、南澳到和仁，及崇德路段，尖峰時段實施大客車優先通行措施，開放行駛路肩，崇德路段還將同步試辦高乘載車輛管制。

東區養護工程分局表示，北上高乘載試辦路段為太魯閣大橋北端的167.8公里處至165.6公里處崇德管制站，約2.2公里，3人以上高乘載小客車、計程車及大客車等行駛內側車道，其餘一般車輛行駛外側車道，內側車道可優先放行，實施時間將視車流狀況調整，因為是試辦，沒有罰則，若試辦順利，未來不排除擴大。

北市交通局昨指出，春節前為1月11日至2月8日，預估市場、大賣場、百貨商圈為易壅塞路段，會調整周邊號誌，其中基隆路調撥車道時段調整為16至20時；並加密年貨大街與商圈的公車班次，調漲信義商圈、迪化街附近的公有停車場費率最高維每小時60元。

台北市計程車將從2月5日起調整起跳價，從85元漲為105元，為期10天。市區公車路線調整營運模式，春節連假依假日班次行駛；加強人潮熱點疏運與YouBike車輛調度，台北捷運也會視人潮機動加密班次。

交通局說，除夕當日路邊停車格暫停收費，其餘時段（含周日）路邊停車格仍實施收費，路外停車場維持原費率；裝卸貨、計程車格位、限時停車格、時段性禁停停車格依現場牌面時段管制；落實停車場滿場機制。

返鄉收假時，交通局也會監控轉運站、交流道、台鐵與高鐵將場等運輸狀況，加強計程車排班秩序；高公局實施智慧監控與管理（匝道儀控）、國道3號開放路肩，避免交流道、台北市區車輛堵塞。