華航「龍喜為著您」賀歲專案 喜迎龍年全航線8折起

農曆春節假期即將到來，中華航空為迎接龍年到來，強勢推出「龍喜為著您」賀歲專案，全航線8折起，開春輕鬆衝一波。華航表示，此活動全航線、全艙級/ Basic樂活艙等均適用，最低8折起，開票期間從2月1日至2月15日、為期15天，出發期間從2月1日至5月31日。

華航指出，想要前往東北亞賞櫻的旅客，可參考北海道、福岡、首爾85折優惠，東京、大阪、沖繩、名古屋87折優惠。年味十足的香港及兩岸航線（高雄–深圳除外），華航同樣提供85折優惠，提前卡好位，來一趟走春之旅，愈走愈有春，好運旺整年。

喜愛東南亞熱帶好風光的民眾，華航為您提供擁有最高人氣的峇厘島8折優惠；宿霧、新加坡、馬尼拉、雅加達、胡志明市、河內、金邊熱門航點也有82折優惠。

好康不僅如此，想飛往歐、美、澳體驗慢活，還有華航獨家的洛杉磯、舊金山、安大略等大加州航網，讓您自由搭配/進出，最高享有85折優惠；即將進入秋楓季的南半球紐澳，還有春彩繽紛的歐洲，華航同步為您供87折優惠。