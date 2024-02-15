初六走春 台東大坡池步道 體驗生態美

台東縣池上鄉的「大坡池」，曾以「池上垂綸」列為台東十景之一。健走達人、希望基金會執行長黃純湘及知名物理治療師簡文仁表示，大坡池的生態非常豐富，是台東縱谷唯一的池沼濕地，過年期間可以到「大坡池」沿著環池步道走春，健身休閒外，還能體驗生態之美。

台東十景之一 生態豐富

大坡池原名「大陂」，又稱「大埤」，是內陸淡水草澤地。池上鄉公所表示，由於大坡池天然環境良好，因此動植物等生態資源十分豐富，景色優美宜人，周邊更設有2.7公里環池步道與自行車道，適合放鬆休閒，是來台東旅遊不可錯過騎鐵馬、放空的好地方。

大坡池為池上斷層活動而形成的斷層池，水源來自新武呂溪沖積扇末端的伏流，也是秀姑巒溪的源頭之一。在日治時期，大坡池的湖面比現今還要廣闊，孕育出豐富的淡水魚蝦，在波光粼粼、雲煙繚繞的湖面上，時常可見一葉扁舟漁夫撒網如詩般的畫面，不僅被列為台東十景之一，早期的池上便當裡的魚蝦佳餚，更是來自大坡池。

伯朗大道。本報資料照片

穿梭稻田 順遊伯朗大道

池上鄉公所指出，環繞著大坡池沿岸散步，也可以邊騎邊觀賞沿路池畔景色，感受山倒映在湖面的美麗景致。沿途步道可串聯大坡池落羽松步道，並欣賞漂鳥197大地藝術季作品。

走完大坡池一圈後，還可依指示路標騎自行車，穿梭於一片綠油油的稻田中，沿途景觀優美，可騎到知名的「伯朗大道」、「翠綠的天堂之路」走一走，看看「金城武樹」（奉茶樹）。

大坡池步道

●地址：台東縣池上鄉(台9線322K東側轉入)

●電話：089-862041