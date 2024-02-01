春節大溪復興景點走春 桃警春節交管疏導報你知
農曆春節7天連假將到，桃園市大溪、復興區知名廟宇、景點及新增旅遊區今年增加，預計會吸引大量走春踏青遊客，大溪分局今天下午規畫春遊交通管制疏導措施出爐，春節期間大溪老城區周邊道路、蓮座山觀音寺周邊道路實施交通管制進出，新開放山豬湖生態親水園區進出採取單向管制措施，建議遊玩復興區景點自台7線下山走替代道路， 避免春節出遊塞車掃興。
大溪分局長吳傳銘表示，今年春節連假7天，預料民眾到大溪、復興景點出遊踏青人潮很多，警方將加強交通管制和疏導措施，在易壅塞路段派員加強疏導，請遊客配合警方疏導，維持交通順暢，輕鬆出遊、安心返家。
大溪警方針對大溪老城區，包括和平老街、普濟堂、福仁宮等老街周邊道路，8日（小年夜）至14日（年初五）交通管制，老街規畫行人徒步區（9時至18時），康莊路、和平街五岔路口交通管制，普濟路禁止左轉得勝路、老街車流建議由普濟路左轉金城路，得勝路單行道管制，遊客開車至月眉、大溪停車場放後，步行老街漫遊。
蓮座山觀音寺周邊道路10日（年初一）至14日（年初五）6時至18時交通管制，民眾開車往石門水庫方向，進入崁津橋前，民眾至觀音寺參香，行駛外側車道，採分流方式行進，行至觀音寺入口瑞安路2段48巷後，實施單向管制措施，請參香民眾遵行。
新開放大漢溪山豬湖生態親水園區景點，自8日（小年夜）至14日（年初五）8時至18時，月湖路實施單向管制措施，車輛導引至信義路525巷口出口，期間警方在15時至18時，視交通狀況在介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，機動式圓環單向管制行進。
另外春節出遊復興區角板山、羅浮溫泉、拉拉山及東眼山國家森林遊樂區各景點，台7線下山回程遊客，警方建議往新竹方向遊客，車輛改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮方向；往台北方向遊客，車輛改由台7乙線往新北市三峽區銜接國3三鶯交流道北上，避免塞車影響遊興。
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