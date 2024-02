北藝中心董監事交接 清大音樂系教授王文儀接任董事長

台北表演藝術中心今天公布,第二屆董事長由清華大學音樂學系教授王文儀接掌,執行長則由資深表演藝術產業人士王詩尹擔任。台北市長蔣萬安出席交接典禮,感謝第一屆董事長劉若瑀帶領下完成艱辛開館任務,未來要借重王文儀在表演策畫及經營場館的專業經驗,帶著北藝成長茁壯。

台北市文化局表示,北藝第一屆董監事任期3年,今年1月31日期滿;第二屆董監事任期從2024年2月1日起到2027年1月31日止。

王文儀在場館營運、節慶活動策畫方面經歷豐沛,跨越音樂、劇場等表演藝術產業,曾擔任過台中國家歌劇院藝術總監、台北市文化基金會台北藝術節、台北兒童藝術節、台北藝穗節三節執行總監、新舞台節目部經理等

王文儀表示,感謝劉若瑀為北藝中心立下開放場館 Open for All 的願景,她期許讓 Open for All 發揚光大為 artistically and vigorously;卸任執行長王孟超及團隊可投入社區參與、人才培育及產業發展的三個重要使命。

新任執行長王詩尹則擔任過台北兒童藝術節策展⼈、台北市⽂化基⾦會藝術節統籌部副總監、國立中正⽂化中⼼企畫組、演出組、推廣組的助理研究員暨節⽬規劃師等職,擅長表演藝術活動企劃、場館營運、國際連結等專業事務。