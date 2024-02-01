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北藝中心董監事交接 清大音樂系教授王文儀接任董事長

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
第二屆董監事合影。圖／台北市文化局提供
第二屆董監事合影。圖／台北市文化局提供

台北表演藝術中心今天公布，第二屆董事長由清華大學音樂學系教授王文儀接掌，執行長則由資深表演藝術產業人士王詩尹擔任。台北市長蔣萬安出席交接典禮，感謝第一屆董事長劉若瑀帶領下完成艱辛開館任務，未來要借重王文儀在表演策畫及經營場館的專業經驗，帶著北藝成長茁壯。

台北市文化局表示，北藝第一屆董監事任期3年，今年1月31日期滿；第二屆董監事任期從2024年2月1日起到2027年1月31日止。

王文儀在場館營運、節慶活動策畫方面經歷豐沛，跨越音樂、劇場等表演藝術產業，曾擔任過台中國家歌劇院藝術總監、台北市文化基金會台北藝術節、台北兒童藝術節、台北藝穗節三節執行總監、新舞台節目部經理等

王文儀表示，感謝劉若瑀為北藝中心立下開放場館 Open for All 的願景，她期許讓 Open for All 發揚光大為 artistically and vigorously；卸任執行長王孟超及團隊可投入社區參與、人才培育及產業發展的三個重要使命。

新任執行長王詩尹則擔任過台北兒童藝術節策展⼈、台北市⽂化基⾦會藝術節統籌部副總監、國立中正⽂化中⼼企畫組、演出組、推廣組的助理研究員暨節⽬規劃師等職，擅長表演藝術活動企劃、場館營運、國際連結等專業事務。

第二屆董監事名單，包含董事15位、監事5位。董事名單背景兼顧表演藝術領域及經營管理的專業所長，匯聚各領域專業人才，包含第一屆北藝中心執行長王孟超等人；監事延攬具表演藝術、法律、財務及企業管理專業的專家學者。

台北市長蔣萬安出席北藝中心董事長交接典禮，左為第一屆董事長劉若瑀與右為新任董事長王文儀。圖／台北市文化局提供
台北市長蔣萬安出席北藝中心董事長交接典禮，左為第一屆董事長劉若瑀與右為新任董事長王文儀。圖／台北市文化局提供

台北表演藝術中心

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