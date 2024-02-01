台北高溫明驟降10度！下周一變天 冷氣團小年夜報到濕冷到初一

中央氣象署指出，明天北部、東北部偏涼有雨，台北高溫與今天相比下降10度。周六雨區縮減至桃園以北；周日東北季風減弱，降雨再緩，北台灣可能超過27度。下周一又變天，下周二冷空氣持續南下，估小年夜迎大陸冷氣團，各地轉雨，北台灣尤其明顯。除夕、初一可能濕冷有雨，冷空氣也將影響至初二。

中央氣象署預報員張承傳表示，明、後兩天東北季風稍微增強，北部、東半部降雨增多，局部短暫陣雨，中南部多雲到晴。

他說，這波因強度不強，低溫變化不大，但明天北部、東北部高溫下降許多，台北從今天高溫30度，到明天降至20度、宜蘭降至23度；中南部、花東明天維持舒適至溫暖，高溫25至29度。

張承傳指出，周六降雨稍減，雨區縮減至桃園以北，高溫也回溫。周日東北季風減弱，北台灣氣溫明顯回升，白天有機會達26至27度，甚至溫度再高都有可能；周日降雨減少，剩下東半部、恆春半島局部短暫雨，西半部多雲到晴。

下周一天氣明顯轉變，鋒面通過，北部、東半部降雨增多，清晨至上午雨勢稍大，中南部是否降雨仍不確定；北部在下周一溫度下降，高溫掉至21度。

他說，下周二冷空氣持續南下，達東北季風等級，氣溫逐漸往下降，降雨剩下北東局部雨。

下周三至下周四，冷空氣達大陸冷氣團等級，期間華南雲雨區東移，各地降雨，尤其北台灣、東北部明顯。下周四中部以北、東北部低溫14度，其他地區15至16度，降雨亦增。

張承傳表示，春節前夕逢後期預報，目前預報華南雲雨區可能持續影響至除夕、初一，估初一降雨減少，轉成迎風面局部雨，冷空氣則影響至初二。