快訊

認了印泥汙染選票…陳昭姿出包投出廢票 民眾黨中評會曝最新決議

影／嘉義市食品工廠遭祝融！現場存儲大批沙拉油桶 火勢一發不可收拾

寒士年禮缺5成 人安募款籲伸援

中央社／ 台北1日電

年關將近，但不是每個人都能回家團圓，陳姓街友因1份寒士年禮而開心，感謝在寒冬中還有人記得他。人安基金會表示，年禮募款進度尚有5成缺口，呼籲各界一起搶救寒士尾牙。

今年寒士吃飽30尾牙活動正式開跑，許多街友寒士陸續收到來自人安基金會的溫暖年禮，飢腸轆轆的街友一拿年禮，等不及打開來品嚐。黃姓寒士拿到紅包後感動地說，終於可以買件新外套。

人安基金會萬華平安站長林學志今天告訴中央社記者，過去「寒士吃飽30」以辦桌形式舉行，因應前幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改為發送禮包，有方便實用的即時料理包及紅包新台幣500元。疫情剛解封，延續發送年禮包模式，但今年募捐不如以往，更遇到通貨膨脹，禮盒從500元漲到700元。

「2種打擊1次遇到。」林學志說，農曆新年將至，寒士年禮募捐尚缺5成，各地平安站焦頭爛額忙進忙出，亟需各界發揮愛心。募捐活動到2月底，民眾過年收到紅包後，歡迎用紅包壓歲錢做愛心。

人安基金會邀請民眾在兔年的最後幾天發揮愛心，支持「第34屆寒士吃飽30送禮活動」，幫助每名寒士在龍年新年能吃飽，不再飢腸轆轆，有力氣面對人生挑戰，愛心專線為02-2336-1247，劃撥帳號50353406（戶名：人安基金會）。

募款 愛心 紅包 街友

延伸閱讀

過年紅包自己賺　1111找工作送1萬元開跑

年終領紅包啦！ 00933B登「月配ETF配息王」 真的配3.5個月0.23元

老街友偷麵包被逮裝病 告白心酸理由求醫院收留「一晚也好」

春節連假傷荷包？平均花費31K，紅包支出11.3K

相關新聞

台北高溫明驟降10度！下周一變天 冷氣團小年夜報到濕冷到初一

中央氣象署指出，明天北部、東北部偏涼有雨，台北高溫與今天相比下降10度。周六雨區縮減至桃園以北；周日東北季風減弱，降雨再...

要去要快！春節假期不變 北市動物園最快4月調漲門票

台北市立動物園將調漲門票，原預計今年2月調漲，但目前程序尚未完備，園方今表示，最快4月會調整門票價格。教育局說明，門票價...

春節恐迎強烈冷氣團 吳聖宇：先溼後乾先冷後暖 是否寒流待觀察

2月4日24節氣的立春之後，下周就要迎來春節連假。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，過...

想生龍子龍女的快記下來！留意「最晚播種日期」 婦產科醫5個字超有畫面

再過幾天就要迎來農曆年，今年是龍年，不少民眾喜歡生龍子龍女，婦產科醫師陳志忠在臉書分享最晚要在今年…

快速通關變慢速通關？ 外交部：別把護照照片修太美！

農曆春節將至，許多國人計畫利用假期期間出國旅遊，不過外交部表示，近來有民眾反映到機場走e-Gate快速通關，卻變慢速通關...

看似無害卻危險！研究：「六大」生活習慣 可能增加罹患失智症風險

失智症對個人和家庭的影響非常巨大，如果能避免這些習慣的影響，也許能降低罹患失智症的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。