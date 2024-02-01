為送受虐犬到美國 她綁繃帶訓練親人 仍被咬到「黑青」

台大法律系的德國女大生到新北平溪旅遊，對3條腿的流浪狗小黑「一見鍾情」，認養後帶往德國成為佳話。基隆市救援過上百隻流浪傷犬的陳心瑜，曾照顧極不信任人類受虐犬Bella，當初要靠吹箭麻醉才捕獲牠。為了訓練Bella親人，陳心瑜綁繃帶防護仍被咬到瘀血，最後還親送Bella到美國展開新生活。

陳心瑜投入動物救援20多年，近幾年考量健康和經濟因素，慢慢退出第一線。2017年底她發現泰國泰國脊背犬Bella有戴項圈，但勒得很緊，且一直在外流浪。經過訪查，得知他的主人花了3萬多元買下牠，不知何故卻不照顧牠，還會打牠，最後趕走牠。

陳心瑜認為，Bella可能因為受虐又被棄養，所以極度不信任人類，救援難度高，最後請基隆市動保所獸醫師協助用吹箭麻醉，才抓到牠。解開項圈發現脖子有圈肌肉凹陷，趕緊送醫治療。

為了幫助Bella找到新主人，陳心瑜決定好好調養牠的身心狀況。她的媽媽是基隆福田妙國生命禮儀負責人，治療費用多靠媽媽幫忙。陳心瑜上班的室內裝修公司老闆高詒澧也愛狗，協助訓練Bella，希望慢慢助牠重新建立對人類的信任，當一隻正常快樂的狗。

陳心瑜說，照顧Bella初期，撫摸、餵食牠是都可能被咬，所以她的雙手會纏上繃帶防護，但即使如此，也只是沒有被咬出傷口，手腕和手背仍被Bella咬到「黑青」，過了一段時間，才取得Bella的信任，接受她的撫摸。

陳心瑜表示，照顧傷犬要花錢、花時間，陪伴Bella治療復健時，因為款項並不充足，她常常要餓著肚子做訓練，還好有家早餐店老闆娘幫我送餐還打折，讓她能節省餐費救援犬貓。

陳心瑜透過美國動物保護組織的網站，為Bella尋找新主人。當然也有註明牠有咬人的紀錄，希望尋家中無長者、小孩的人士收養，以防萬一。

犬隻送養需要達到一定條件，送到美國前必須完成繁瑣的醫療檢查，還要夠「社會化」，包括要訓練到接受任何人牽繩，都能自在散步的程度，同時要學會嗅聞陌生人的手建立互信。因此陳心瑜的媽媽有時也會協助遛狗，在北捷擔任司機的吳先生知道Bella的處境，會來看牠，「獻出人肉」給Bella聞一聞，提升牠與陌生人接觸的意願。