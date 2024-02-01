快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用路人注意！ 蘇花路廊崇德段 春節這2日北返首試辦高乘載管制

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊花蓮崇德段，春節初四、初五將視車流狀況，首度試辦北上高乘載管制。本報資料照片
蘇花路廊花蓮崇德段，春節初四、初五將視車流狀況，首度試辦北上高乘載管制。本報資料照片

農曆春節將近，公路局預計13日、14日（初四、初五）北返車流尖峰期，首度在蘇花路廊崇德路段試辦北上高乘載管制，屆時3人以上小客車與大客車行駛內側車道，可優先通行，公路局鼓勵民眾多共乘或搭乘大眾運輸工具，以免被管制。

春節連假從8日至14日一共7天，公路局估計8、9日蘇花路廊南下返鄉車流湧現，初一達到最大量，全日南下約1萬3000到1萬8000輛次，假期後段13、14日也就是初四、初五，以北返車流為主，每日達2萬至2萬2000輛次。

公路局東區養護工程分局規畫蘇花路廊蘇澳到東澳、南澳到和仁，及崇德路段，尖峰時段實施大客車優先通行措施，開放行駛路肩，崇德路段還將同步試辦高乘載車輛管制。

東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正今天表示，北上高崇載試辦路段為太魯閣大橋北端的167.8公里處至165.6公里處崇德管制站，約2.2公里，管制時段，3人以上高乘載小客車、計程車及大客車等行駛內側車道，其餘一般車輛行駛外側車道，內側車道可優先放行，實施時間將視車流狀況調整，因為是試辦，沒有罰則，若試辦順利，未來不排除擴大。

為鼓勵用路人離峰時段行駛蘇花路廊，東區養護工程分局舉辦「春遊蘇花改、龍來抽福袋」線上問卷抽獎活動，即起至2月15日辦理；台北區監理所也邀集客運業者，提供票價、轉乘優惠，還有東部限定的加碼優惠，8日至14日購買台灣好行套票或在宜花東合法旅宿住宿，4人同行1人免費，返程再抵退200元。

春節 蘇花路廊 高乘載管制

延伸閱讀

台中春節有好康 非委外公有停車場除夕到初四不收費

歡樂迎春節！「熊大的麗寶小鎮」慶周年 12歲以下入園199元

全國電子春節狂送購物金再抽龍年金條 空調早販最高回饋2.2萬

高雄文化場館春節不打烊 天天有活動吸引遊客

相關新聞

要去要快！春節假期不變 北市動物園最快4月調漲門票

台北市立動物園將調漲門票，原預計今年2月調漲，但目前程序尚未完備，園方今表示，最快4月會調整門票價格。教育局說明，門票價...

春節恐迎強烈冷氣團 吳聖宇：先溼後乾先冷後暖 是否寒流待觀察

2月4日24節氣的立春之後，下周就要迎來春節連假。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，過...

想生龍子龍女的快記下來！留意「最晚播種日期」 婦產科醫5個字超有畫面

再過幾天就要迎來農曆年，今年是龍年，不少民眾喜歡生龍子龍女，婦產科醫師陳志忠在臉書分享最晚要在今年…

快速通關變慢速通關？ 外交部：別把護照照片修太美！

農曆春節將至，許多國人計畫利用假期期間出國旅遊，不過外交部表示，近來有民眾反映到機場走e-Gate快速通關，卻變慢速通關...

看似無害卻危險！研究：「六大」生活習慣 可能增加罹患失智症風險

失智症對個人和家庭的影響非常巨大，如果能避免這些習慣的影響，也許能降低罹患失智症的風險。

用路人注意！ 蘇花路廊崇德段 春節這2日北返首試辦高乘載管制

農曆春節將近，公路局預計13日、14日（初四、初五）北返車流尖峰期，首度在蘇花路廊崇德路段試辦北上高乘載管制，屆時3人以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。