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用路人注意！ 蘇花路廊崇德段 春節這2日北返首試辦高乘載管制
農曆春節將近，公路局預計13日、14日（初四、初五）北返車流尖峰期，首度在蘇花路廊崇德路段試辦北上高乘載管制，屆時3人以上小客車與大客車行駛內側車道，可優先通行，公路局鼓勵民眾多共乘或搭乘大眾運輸工具，以免被管制。
春節連假從8日至14日一共7天，公路局估計8、9日蘇花路廊南下返鄉車流湧現，初一達到最大量，全日南下約1萬3000到1萬8000輛次，假期後段13、14日也就是初四、初五，以北返車流為主，每日達2萬至2萬2000輛次。
公路局東區養護工程分局規畫蘇花路廊蘇澳到東澳、南澳到和仁，及崇德路段，尖峰時段實施大客車優先通行措施，開放行駛路肩，崇德路段還將同步試辦高乘載車輛管制。
東區養護工程分局交通管理及控制中心主任陳國正今天表示，北上高崇載試辦路段為太魯閣大橋北端的167.8公里處至165.6公里處崇德管制站，約2.2公里，管制時段，3人以上高乘載小客車、計程車及大客車等行駛內側車道，其餘一般車輛行駛外側車道，內側車道可優先放行，實施時間將視車流狀況調整，因為是試辦，沒有罰則，若試辦順利，未來不排除擴大。
為鼓勵用路人離峰時段行駛蘇花路廊，東區養護工程分局舉辦「春遊蘇花改、龍來抽福袋」線上問卷抽獎活動，即起至2月15日辦理；台北區監理所也邀集客運業者，提供票價、轉乘優惠，還有東部限定的加碼優惠，8日至14日購買台灣好行套票或在宜花東合法旅宿住宿，4人同行1人免費，返程再抵退200元。
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