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要去要快！春節假期不變 北市動物園最快4月調漲門票

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園將調漲門票，原預計今年2月調漲，但因程序尚未完備延遲，園方表示，若一切順利，最快4月調漲。本報資料照片
台北市立動物園將調漲門票，原預計今年2月調漲，但因程序尚未完備延遲，園方表示，若一切順利，最快4月調漲。本報資料照片

北市動物園調漲門票，原預計今年2月調漲，但目前程序尚未完備，園方今表示，最快4月會調整門票價格。教育局說明，門票價格與市民高度相關，去年會議通過後，園長諶亦聰也積極向議員溝通、說明，接著公告修正草案，日前法務局已審議通過，待市長核可後，排入市政會議。

依據現行動物園票價全票60元、優待票30元，園方規畫，非台北市民調漲為100元、優待票50元、台北市民票60元，團體票則維持7折優惠，原預計今年2月調漲，教育局副局長陳素慧說，局務會議去年通過動物園門票調整案，園長諶亦聰隨即向議員溝通、說明，才公告修正草案，目前再等市政會議審查通過，才能實施。

陳素慧解釋，局處修改法規需送北市法務局審查，由於北市教育局今年配合中央修法條文至少7個以上，避免法務局累積過多案子，分次送案審查，動物園漲價案上月18日經法務局法規會審議通過，30日簽提市政會議，待市長核可後，將由秘書處排入市政會議。

教育局說明，門票價格與市民高度相關，去年會議通過後，園長諶亦聰也積極向議員溝通、說明，接著公告修正草案。園方表示，如過程順利，最快4月調漲。

動物園 北市 教育局 調漲

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