台灣燈會安平燈區4線免費接駁公車 掃QRCode免誤搭

台灣燈會配合台南400率先於2月3日在安平燈區啟燈，為便利賞燈人潮並確保交通順暢，台南市政府規畫「公共運輸最方便、區外停車免塞車、4線接駁到燈區、行車管制請遵循」的交通疏導措施。

交通局長王銘德表示，安平燈會期間交通局開闢綠線、黃線、橘線、銀線等4條接駁公車，且推出貼心小撇步，民眾上車將會領取一張QRCode乘車小卡，載明上車的地點和回乘搭車的接駁站位置，掃瞄QRCcode還可直接顯示站位地圖，幫助民眾牢記接駁車和周邊停車場資訊，也避免誤乘。

交通局表示，搭乘台鐵及國道客運，有「綠線」接駁車，在億載轉運站下車；自行開車，建議在燈區外圍「停車轉乘」，從中、北部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接國8，轉由台江大道銜接北汕尾三路、鹿耳門大道接四草大道，就近於觀夕平台周邊的臨時停車場停車，搭乘「黃線」接駁車抵達遊憩碼頭轉運站，即可步行賞燈；從高雄、屏東部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接台86，轉由台17(濱南路、中華西路) 將車輛停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，步行3分鐘即可抵達燈區。

從市區前來賞燈的開車民眾，車輛可停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘「橘線」接駁車抵達億載轉運站，騎機車則建議經由健康路或永華路，銜接光洲路後，於府平路口進入億載金城西側的安億路機車臨時停車場，步行3分鐘即可抵達燈區。

假日期間，交通局在中華西路、清水路口增設臨時停車場，並加開「銀線」接駁車，本路線將直接行駛安平港區內道路，全程無號誌管制最迅捷，也可沿途欣賞平時不對外開放的安平港景觀，建議民眾做為假日車多時最佳的行程規劃。