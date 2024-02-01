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台灣燈會安平燈區4線免費接駁公車 掃QRCode免誤搭

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲視察安平燈會。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲視察安平燈會。圖／台南市政府提供

台灣燈會配合台南400率先於2月3日在安平燈區啟燈，為便利賞燈人潮並確保交通順暢，台南市政府規畫「公共運輸最方便、區外停車免塞車、4線接駁到燈區、行車管制請遵循」的交通疏導措施。

交通局長王銘德表示，安平燈會期間交通局開闢綠線、黃線、橘線、銀線等4條接駁公車，且推出貼心小撇步，民眾上車將會領取一張QRCode乘車小卡，載明上車的地點和回乘搭車的接駁站位置，掃瞄QRCcode還可直接顯示站位地圖，幫助民眾牢記接駁車和周邊停車場資訊，也避免誤乘。

交通局表示，搭乘台鐵及國道客運，有「綠線」接駁車，在億載轉運站下車；自行開車，建議在燈區外圍「停車轉乘」，從中、北部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接國8，轉由台江大道銜接北汕尾三路、鹿耳門大道接四草大道，就近於觀夕平台周邊的臨時停車場停車，搭乘「黃線」接駁車抵達遊憩碼頭轉運站，即可步行賞燈；從高雄、屏東部前來賞燈的民眾可由國1、國3銜接台86，轉由台17(濱南路、中華西路) 將車輛停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘橘線接駁車抵達億載轉運站，步行3分鐘即可抵達燈區。

從市區前來賞燈的開車民眾，車輛可停放在運河星鑽及市府周邊停車場，搭乘「橘線」接駁車抵達億載轉運站，騎機車則建議經由健康路或永華路，銜接光洲路後，於府平路口進入億載金城西側的安億路機車臨時停車場，步行3分鐘即可抵達燈區。

假日期間，交通局在中華西路、清水路口增設臨時停車場，並加開「銀線」接駁車，本路線將直接行駛安平港區內道路，全程無號誌管制最迅捷，也可沿途欣賞平時不對外開放的安平港景觀，建議民眾做為假日車多時最佳的行程規劃。

以上4線接駁車的服務時間，於平常日(周一至周四)為下午1點至晚上12時，周五至周日及國定假日則為上午9點至晚上12點，尖峰時段2至5分鐘一班車(銀線為10分鐘)，離峰時段10至20分鐘一班車(銀線為30分鐘)，且均為免費搭乘、就近進入燈區，也可免除自行開車到燈區周邊苦尋停車位、違停被拖吊的困擾。

台灣燈會安平燈區2月3日率先登場。圖／台南市政府提供
台灣燈會安平燈區2月3日率先登場。圖／台南市政府提供
台南市交通局啟動4線免費接駁公車到安平燈區，上車發給小卡，掃瞄QRcode直接顯示站位地圖，避免誤乘。圖／台南市政府提供
台南市交通局啟動4線免費接駁公車到安平燈區，上車發給小卡，掃瞄QRcode直接顯示站位地圖，避免誤乘。圖／台南市政府提供

停車場 台南 台灣燈會

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