想生龍子龍女的快記下來！留意「最晚播種日期」 婦產科醫5個字超有畫面

再過幾天就要迎來農曆年，今年是龍年，不少民眾喜歡生龍子龍女，婦產科醫師陳志忠在臉書分享最晚要在今年5月15日前「播種」完成，但不包括早產。

陳志忠表示，明年114年的大年初一是1月29日，若以當天為預產期，受孕日為今年5月8日。若選擇提早一周來催生（懷孕39週）受孕日可再延後一週。

他解釋，若想在明年農曆春節前足月分娩，最晚要在今年5月15日前播種完成。他呼籲民眾過年期間要努力，「祝各位火力全開，洞龍洞龍嗆（有畫面）」。

網友也紛紛在底下留言「太催生了！」、「笑歪！！政府應該請你代言搶救台灣生育率」、「被洞龍洞龍嗆戳中笑點」、「趕快做就對了啦」、「忠半仙正在為一群著急投胎的龍子龍女們找父母」、「寫的好，我真的也有在想要生龍寶。」

台灣生育率持續下探，根據內政部人口統計資料顯示，2023年全年新生兒數13萬5,571人，再低於前一年（2022）的13萬8,986人，足足大減了3,415人。傳統「龍年催生效應」今年是否有望讓生育率提升，值得後續關注。

少子化成國安危機，政府近年透過補貼、減稅持續催生，自今年起幼兒學前特別扣除額刪除排富條款，適用年齡擴大至六歲以下，額度調高至第一胎每年15萬元、第二胎以上每年22.5萬元。