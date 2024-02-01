台灣虎航：春節期間 開放航班起飛前3小時報到

春節將至，桃園國際機場客運量可望再創新高。台灣虎航今天宣布，2月8日至14日，凡於桃機出發航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始受理報到手續，建議旅客儘早抵達機場，至少於航班起飛前1小時完成報到手續，避免旅客趕不上航班。

台灣虎航提醒，旅客於辦理行李託運作業時，勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

台灣虎航表示，鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運系統等智慧化服務，節省等候時間。

另外，台灣虎航表示，客服中心營業時間於春節稍作調整，2月9日起至14日營運時間為上午9時至下午5時，並於2月15日起恢復正常營運。