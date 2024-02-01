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人類首例禽流感H10N5 感染科醫師：早期如沒隔絕恐成災難

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，目前僅有一個個案H10N5，不需要過度緊張，但若是沒有早期隔絕會變成一場災難。禽流感示意圖。本報資料照片
感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，目前僅有一個個案H10N5，不需要過度緊張，但若是沒有早期隔絕會變成一場災難。禽流感示意圖。本報資料照片

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。感染症醫學會秘書長、新光醫院感染科主任黃建賢表示，目前僅有一個個案傳染力不高，不需要過度緊張，但若是沒有早期隔絕會變成一場災難。目前公費接種的季節性流感疫苗，對此流感疫苗的保護效果並不好，要預防人必須做好個人防護以及避免去疫區。

中國大陸安徽省出現1名60多歲女性感染新型A型流感（禽源性H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。新型A型流感是每年周期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒；這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」。

黃建賢說，人類流感常見的是H1N1、H2N2、H3N2；其餘通常是動物流感，比如豬流感、禽流感、馬流感，因為物種不同，通常不會傳染給人類。而我國因為禽畜養的比較多，因此我國最常見的是禽流感，像是H7、H9、H10等。

黃建賢說，此類病毒剛突變的時傳染力不高，可是嚴重度高、死亡率也高，因此容易出現恐慌。一旦出現基因交換或突變，就會變成傳染力高、死亡率，此時就比較危險，若是沒有早期隔絕處理，會變成一場災難。目前仍不需過於緊張，但仍須密切關切變化。而我國目前接種的季節性流感疫苗，僅有些許交叉保護力，比較不容易感染或是重症率降低，因此仍得靠個人保護或是避免去疫區。

針對新型流感，疾管署透過預採購合約與國光生物簽約，一旦發生新型流感流行就會請廠商啟動疫苗準備。疾管署發言人羅一鈞表示，目前廠商針對H5N1、H7N9等變異株做準備，但仍要看是否能通過三期，以及病毒流行程度跟傳播風險。若是一年只出現1、2例零星病例，就不會啟動新型流感疫苗採購。

黃建賢說，我國先前曾針對禽流感推出新型流感疫苗，當時是給高風險族群接種，如急診醫院工作者等。 

疾管署呼籲民眾於日常生活中仍應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

H3N2 流感疫苗 禽流感

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