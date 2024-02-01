春節恐迎強烈冷氣團 吳聖宇：先溼後乾先冷後暖 是否寒流待觀察

2月4日24節氣的立春之後，下周就要迎來春節連假。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，過年前後的天氣預報，目前大致有個比較明確的輪廓。

他說，明天到周六微弱鋒面掠過，東北季風稍增強，桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨，溫度稍轉涼，北台灣感受較明顯。預估東北季風周六下半天後會減弱，轉回東南到偏南風持續至周日。

下周一到周二又一波鋒面通過，東北季風再增強，吳聖宇表示，北部、東半部有短暫陣雨，甚至有機會下到中部，下周一降雨較明顯，鋒面移動快速，因此下周一晚間後到周二降雨將會縮減到東北季風的迎風面地區。溫度再度稍轉涼，北、東部感受較明顯。

下周三到下周四小年夜、下周五除夕天氣，他表示，中層短波槽東移，緩慢通過台灣附近，帶動華南雲雨帶東移，降雨機率高，降雨時間長，而且有機會是全台性的降雨，水氣豐沛的狀況下，山區地形攔截作用可能出現較多的累積雨量。

吳聖宇說，後續冷空氣逐漸增強，溫度陸續下降轉冷，預估到小年夜北部都市地區低溫就有機會降到10-12度，並且持續到除夕夜，強度可能達到強烈大陸冷氣團等級，中北部空曠地區低溫有可能低於10度以下，整體呈現濕冷，冷的時間較長，要多加注意。

至於高山有無機會降雪，吳聖宇表示，這次在3000公尺高空溫度場預測來看，下周四夜間至下周五又有機會降到0度或以下，水氣配合得好的話，高山地區再度會有降雪的可能性，不過1500公尺高度的0度線這次並沒有到達台灣，降雪高度很可能要至少到2500-3000公尺或以上機會才比較高。

吳聖宇表示，下周六年初一到2月13日年初四，高空短波槽通過，槽前水氣也跟著東移遠離，後續是較乾的空氣移入，水氣明顯減少，預估年初一各地是雨後轉多雲到晴的天氣，年初二到初四受東北風到偏東風影響，東半部可能有零星局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴穩定天氣。

轉乾之後，白天陽光陸續露臉，白天的溫度將會回升。吳聖宇表示，愈到後面愈溫暖，轉變成日夜溫差大的情況，夜晚清晨要留意輻射冷卻現象造成的低溫，一直到年初四清晨可能都會有較低的溫度發生，尤其中北部、東北部空曠地區，可能有10度或以下低溫的機會。

不過，他說，轉成乾冷之後，白天溫度上升，就不會是持續性寒冷的狀況，相對上一波來講感受上會好很多。台灣上空溫度仍低，但是水氣轉乾，山區降雪機會大幅減少。

2月14日年初五收假日，吳聖宇表示，台灣附近開始受高壓迴流影響，風向明顯轉變成東南到偏南風，溫度回升明顯，夜晚清晨的低溫也將上升，但中北部、東北部空曠地區還是要注意較低溫度出現的可能性。天氣仍較穩定，僅東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，夜晚清晨有霧。

吳聖宇表示，整體先溼後乾、先冷後漸回暖，冷空氣可達強烈冷氣團等級，會不會到寒流等級還有待觀察，可能要靠輻射冷卻作用加持才有機會。