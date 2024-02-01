郵差告贏中華郵政討退休金 工會籲：勞務報酬皆列工資

中華郵政郵務士王耀慶日前提告中華郵政，績效獎金未納薪資，追討納提撥勞退，法院二審判決王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元，行政院今召開會議討論是否全面適用。台灣郵政產業工會也喊話，行政院尊重司法判決，請所有公營事業將有勞務對價性的報酬列為工資，一次解決相關問題。

台灣郵政產業工會表示，王耀慶透過司法訴訟，要求公司應依法將包括績效獎金、考核獎金及夜點費在內各類有「勞務對價性」的工資項目納入勞退金提繳範圍，交通部長王國材認為，行政院解釋令和司法判決兩者不同，因此尚待討論。

台灣郵政產業工會質疑，如果被提告的對象是私人企業雇主，雇主哪還有堅持不補發的餘地？難道政府作為雇主，公營事業就不用遵守勞基法，就不用遵從司法的獨立判決嗎？

台灣郵政產業工會表示，此次判決中，行政院主張在2022年同意經濟部所屬事業將夜點費納入計算退休金的通案認定不適用於中華郵政，但法院仍認定夜點費有勞務對價性，屬「工資」性質，應該納入勞退金提繳。難道行政院要郵工效仿中油、台電同仁陸續去打訴訟，一次又一次被法院打臉，才要全面補發勞工退休金嗎？

台灣郵政產業工會指出，蔡英文總統剩不到4個月任期，選前火速通過「性別平等工作法」、「最低工資法」，展現對勞工的支持，候任的總統賴清德不僅出身勞工家庭，更是公營事業子弟，難道行政院要讓他們落得一個「慣老闆」的名聲嗎？