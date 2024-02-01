重機停機車格已1縣市提試辦 交部：成效良好全國適用

國內大型重機數量逐年攀升，重機團體長期爭取開放重機停放機車格。台中市政府今試辦3個停車場開放大型重機停放機車格。交通部表示，現對路外停車空間本來就無限制，但路邊停車的部分，台北市政府近期已提送試辦計畫，最快年後核定，若試辦成效良好，可研議修法全國適用。

中華民國大型重機經營同業全國促進會去年底發起「國道安全，還我路權－我們要一條安全回家的路」集會活動，其中一項訴求就是開放重機停放機車格。交通部當時表示，目前未針對重機規劃合適尺寸的車格，有意願試辦重機停車格者的縣市可提出計畫，若試辦效果佳，可開放全國一致使用。

交通部路政及道安司說明，台中市政府此次試辦的3處為路外停車場，只要經由地方政府核可、載明使用規則即可由業者決定停放標準；針對路邊停車格，先前已發函地方，讓有意願試辦重機停車格者的縣市提出計畫。

交通部表示，近期台北市政府已提出試辦計畫，申請杭州南路一段24號前11格機車格、國立台灣大學護理學院前12格機車格等2處試辦，交通部邀集相關單位討論，最快農曆年後核定，試辦計畫為期6個月，結束後北市府須提評估報告及建議內容。若成效良好，將修正道路交通標誌標線號誌設置規則，未來可全國一致適用。