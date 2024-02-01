快訊

首輪無人過半！立院副院長選舉 江啟臣、蔡其昌進入二輪對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限量1.2萬個！7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN南會展、亞萬、東山站等地區門市限定販售的「OPEN!龍年絨毛玩偶」，現貨限量250個，售價469元，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN南會展、亞萬、東山站等地區門市限定販售的「OPEN!龍年絨毛玩偶」，現貨限量250個，售價469元，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

迎接臺南400首場國際級大型觀光活動「2024台灣燈會在臺南」，將於2月3日在安平燈區率先啟燈、2月24日高鐵主燈區登場，加上「月津港燈節」、「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」等活動，7-ELEVEN預估大批觀光遊客、春節返鄉人潮，將帶動嘉南地區交通、轉運站與燈會周邊門市補給需求升溫，已超前部署熱點門市加強備貨量5倍、動員3倍人力，更出動「OPEN!行動購物車」備戰安平燈區（安億停車場），即時提供民眾購物需求。

根據統計，今年全臺燈會活動近20場，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN已提早於重點區域約上百間門市全面備戰，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場等，推估熱賣商品包含現烤烘培、常溫飲料、CITY系列飲品、鮮食、零食等。其中針對臺南地區除台灣燈會外，還有「月津港燈節」與「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」活動周圍熱點門市備貨更僅次於跨年。

7-ELEVEN指出，今年光嘉南地區就有4場大型燈會活動，為即時支援民眾購買需求，熱點門市除增加備貨與人力支援，更於限定地區門市規畫專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌，如紅磚布丁、黑橋牌條子肉乾、安平小舖蝦餅、良食草堂－黑芝麻糕等。

同時迎接龍年到來陳列OPEN!獨有商品，包含南會展、亞萬、東山站等地區門市限定販售的「OPEN!龍年絨毛玩偶」，現貨限量250個，售價469元；另有OPEN!龍年壓克力賀卡、OPEN!龍年禮盒等。

不僅如此，7-ELEVEN嘉南地區門市還獨家販售「臺南400限定icash 2.0卡」，限量5,000張，卡片上有編碼具蒐藏價值，售價120元。另有因應龍年推出OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波的「OPEN!五角光雕燈籠」，超萌圖案搭配酷炫光影，甚至能投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣，簡單DIY、應景又可愛，嘉南地區限定門市春節期間限量開賣，每個99元（共兩款，隨機不挑款）、限量1.2萬個，售完為止。春節期間至「2024台灣燈會在臺南」指定周邊門市（安平、豐平、亞萬、慶國、國平、南會展、水仙宮）消費滿200元、或買「OPEN!五角光雕燈籠＋臺南400限定icash 2.0卡」組合，即能免費獲得「OPEN!龍年創意貼紙」，限量500張，送完為止。

還有一款僅現貨限量210個的「HELLO KITTY龍年絨毛20吋玩偶」，於7-ELEVEN南會展、亞萬、東山站等限定地區門市販售，售價1,180元，限量售完為止，鐵粉必收！

春節期間至「2024台灣燈會在臺南」指定周邊門市（安平、豐平、亞萬、慶國、國平、南會展、水仙宮）消費滿200元、或買「OPEN!五角光雕燈籠＋臺南400限定icash 2.0卡」組合，即能免費獲得「OPEN!龍年創意貼紙」，限量500張，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
春節期間至「2024台灣燈會在臺南」指定周邊門市（安平、豐平、亞萬、慶國、國平、南會展、水仙宮）消費滿200元、或買「OPEN!五角光雕燈籠＋臺南400限定icash 2.0卡」組合，即能免費獲得「OPEN!龍年創意貼紙」，限量500張，送完為止。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣。圖／7-ELEVEN提供
現貨限量210個的「HELLO KITTY龍年絨毛20吋玩偶」，於7-ELEVEN南會展、亞萬、東山站等限定地區門市販售，售價1,180元，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
現貨限量210個的「HELLO KITTY龍年絨毛20吋玩偶」，於7-ELEVEN南會展、亞萬、東山站等限定地區門市販售，售價1,180元，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN於限定地區門市規畫專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌，其中「紅磚布丁」於嘉義與臺南地區門市限定販售，目前先引進最暢銷的傳統焦糖烤布丁口味，一盒10入售價490元。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN於限定地區門市規畫專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌，其中「紅磚布丁」於嘉義與臺南地區門市限定販售，目前先引進最暢銷的傳統焦糖烤布丁口味，一盒10入售價490元。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，售價99元，共兩款（隨機不挑款），限量1.2萬個，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，售價99元，共兩款（隨機不挑款），限量1.2萬個，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」 ，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區指定門市販售限定商品。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN嘉南地區指定門市販售限定商品。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!龍年創意貼紙」搭配龍年吉祥話，應景又可愛，可隨處貼在各式各樣的地方，售價29元，7-ELEVEN全台門市皆有販售。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!龍年創意貼紙」搭配龍年吉祥話，應景又可愛，可隨處貼在各式各樣的地方，售價29元，7-ELEVEN全台門市皆有販售。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN於限定地區門市規畫專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌。圖／7-ELEVEN提供
迎接「2024台灣燈會在臺南」，7-ELEVEN於限定地區門市規畫專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌。圖／7-ELEVEN提供

台灣燈會 臺南 龍年

延伸閱讀

DD檢定！holo台南燈會訂票系統題目難度引熱議 網笑：單推人怎麼辦

登場！2024新北燈會演繹山海經 12米巨型龍宮超震撼

台灣燈會安平燈區3日啟燈 元宵節客家之夜彭佳慧登場

2024台灣燈會在台南 南光高中點燈掛大燈籠

相關新聞

快速通關變慢速通關？ 外交部：別把護照照片修太美！

農曆春節將至，許多國人計畫利用假期期間出國旅遊，不過外交部表示，近來有民眾反映到機場走e-Gate快速通關，卻變慢速通關...

下周三冷氣團南下 小年夜、除夕各地更濕冷

把握今天好天氣，中央氣象署指出，明起一波微弱東北季風增強，北部局部短暫雨，周日減弱後，下周一起鋒面通過，明顯變天；下周三...

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，預計有逾萬人受惠，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

北市計程車費率春節加30元 商圈停車最高每小時60元

春節連假將至，台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加...

首例人類感染H10N5在陸 安徽、浙江旅遊建議維持2級

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。疾管署發言人羅一鈞表示，該案例為全球...

耳鼻喉科天天爆滿「候診1小時起跳」！網苦喊：等到睡著還過號

冬天是好發呼吸道傳染病的季節，近期流感與新冠疫情大爆發，導致診所經常人滿為患。對此，一名網友分享，從去年底開始，幾乎每家診所還沒開門就大排長龍，甚至開始掛號沒多久，就放出額滿的牌子，讓他無奈喊「最近看個醫生心很累」。貼文一出後，也引發廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。