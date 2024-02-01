限量1.2萬個！7-ELEVEN嘉南地區門市限定販售「OPEN!五角光雕燈籠」

迎接臺南400首場國際級大型觀光活動「2024台灣燈會在臺南」，將於2月3日在安平燈區率先啟燈、2月24日高鐵主燈區登場，加上「月津港燈節」、「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」等活動，7-ELEVEN預估大批觀光遊客、春節返鄉人潮，將帶動嘉南地區交通、轉運站與燈會周邊門市補給需求升溫，已超前部署熱點門市加強備貨量5倍、動員3倍人力，更出動「OPEN!行動購物車」備戰安平燈區（安億停車場），即時提供民眾購物需求。

根據統計，今年全臺燈會活動近20場，為提供群眾便利購物需求，7-ELEVEN已提早於重點區域約上百間門市全面備戰，包含燈會活動周邊、風景區、交通轉運及觀光型商場等，推估熱賣商品包含現烤烘培、常溫飲料、CITY系列飲品、鮮食、零食等。其中針對臺南地區除台灣燈會外，還有「月津港燈節」與「龍崎光節空山祭」、「新營波光節」活動周圍熱點門市備貨更僅次於跨年。

7-ELEVEN指出，今年光嘉南地區就有4場大型燈會活動，為即時支援民眾購買需求，熱點門市除增加備貨與人力支援，更於限定地區門市規畫專區陳列2024臺南燈會獲獎伴手禮與在地知名品牌，如紅磚布丁、黑橋牌條子肉乾、安平小舖蝦餅、良食草堂－黑芝麻糕等。

同時迎接龍年到來陳列OPEN!獨有商品，包含南會展、亞萬、東山站等地區門市限定販售的「OPEN!龍年絨毛玩偶」，現貨限量250個，售價469元；另有OPEN!龍年壓克力賀卡、OPEN!龍年禮盒等。

不僅如此，7-ELEVEN嘉南地區門市還獨家販售「臺南400限定icash 2.0卡」，限量5,000張，卡片上有編碼具蒐藏價值，售價120元。另有因應龍年推出OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波的「OPEN!五角光雕燈籠」，超萌圖案搭配酷炫光影，甚至能投射出「OPEN將」或「龍」燈光字樣，簡單DIY、應景又可愛，嘉南地區限定門市春節期間限量開賣，每個99元（共兩款，隨機不挑款）、限量1.2萬個，售完為止。春節期間至「2024台灣燈會在臺南」指定周邊門市（安平、豐平、亞萬、慶國、國平、南會展、水仙宮）消費滿200元、或買「OPEN!五角光雕燈籠＋臺南400限定icash 2.0卡」組合，即能免費獲得「OPEN!龍年創意貼紙」，限量500張，送完為止。