2024改造美學！整型外科陳威宇醫師分析醫美新指標

撰文／ 黎允之

「美是一種感覺，我希望透過美學設計，讓客人不僅達到預期效果外，同時也能保有自己原來的味道。」

從事整形外科手術逾15年的陳威宇醫師，閒暇之娛也喜歡從事素描、雕刻、做模型等美學工藝興趣，運用不同的載體去體現美感及和諧度；長期的美學薰陶和實作下，練就出優異的審美品味和手感，讓他總能精準掌握消費者的需求，賦予客人超乎期待的美麗。平時除了從各大社群媒體了解現代人對於自己的外在美感要求，也會時刻關注各類的時尚媒體，讓自己的美感不斷與時俱進。

陳威宇醫師在長期的美學薰陶和實作下，練就出優異的審美品味和手感。 圖／陳威宇醫師提供
陳威宇醫師在長期的美學薰陶和實作下，練就出優異的審美品味和手感。 圖／陳威宇醫師提供

秘境美學診所的陳威宇醫師，從業多年，光是眼袋手術就執行超過3,000件，醫術深受客戶信任，除了不厭其煩、耐心溝通以外，他獨到的美感也經常為客人創造出超乎期待的效果，有客人進行鼻子、下巴手術後，驚喜地發現自己不只五官變得立體精緻，連帶整個人的氣質都提升了！「很多客人會跟我說，醫生，我相信你的審美觀，因為看你老婆就知道了！」陳威宇醫師笑著說。

至於「美」對他來說，是否有標準答案？陳威宇醫師說：「美的黃金比例，是指『欣賞後能夠讓自己感到愉悅』的樣貌。」他認為，整型外科專科醫師最困難的不是執刀，而是打從心底尊重客人的想法，願意從客人的視角出發，適時提供專業意見，將客人的需求具象化，幫助客人在自身本體的優化上融入自己喜歡的風格。

陳威宇醫師認為尊重客人的想法，將客人需求具象化，是醫師專業的一環。 圖／陳威宇醫師提供
陳威宇醫師認為尊重客人的想法，將客人需求具象化，是醫師專業的一環。 圖／陳威宇醫師提供

全民網美時代！選擇更多元、技術更細膩
隨著網路媒體發達，大眾接收資訊的速度超越以往，對「美」的意識也越來越提升，社群軟體激發人們自我外在表現的需求，更讓和「美」有關的事業蓬勃發展。陳威宇醫師認為：「10年前的客人，大多被動仰賴醫師的意見，現在的客人，會主動告訴醫師自己想成為的樣貌。」

科技進步、產品發達，讓台灣醫美整形更趨多元和細膩，也讓變美的方法更多了。「除了手術以外，還有埋線、微創等多種方式，讓不敢動手術的人有更多的選擇，此外，更多人對於美的追求也不僅限於臉部，對美的追求已擴及身體各部位，展現整體性的曲線體態美。」

陳威宇醫師表示，科學美容進步、醫學產品發達，讓變美的方法更多了。 圖／陳威宇醫師提供
陳威宇醫師表示，科學美容進步、醫學產品發達，讓變美的方法更多了。 圖／陳威宇醫師提供

照顧客人的外型，更要照顧客人的心
面對各式族群、各年齡層的消費者，每個人的需求和想法都不同，如何在客人的期待、現代人的審美觀與醫師專業中取得平衡？

「關鍵在於溝通。」陳威宇醫師說，以雙眼皮手術為例，客人說的「寬一點」是多寬？差一點點，結果就會失之毫釐、差之千里，因此在諮詢時，陳醫師會先找出與客戶類似的案例照片，具體溝通確保雙方資訊零落差，並且進一步針對客戶平時的化妝習慣、個人特質等進行整體性評估，在不影響客人未來既有的日常習慣下，務必讓客人「自己看自己，越看越開心」。

如今是全民網美時代，醫美普及化趨勢銳不可擋。陳威宇醫師認為，美感是很主觀的，但沒有絕對標準答案，身為整形外科診所的醫師除了要具備足夠的實戰經驗值外、更要重視醫病關係，針對前期的縝密的交流諮詢評估，打造專屬個人化的尊榮服務。「因為整形手術的價值，不只是讓客人變美，更要照顧客人的心理需求，讓進來的客人都認同自己的美麗蛻變，進而展現自信。」

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