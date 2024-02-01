看似無害卻危險！研究：「六大」生活習慣 可能增加罹患失智症風險

失智症對個人和家庭的影響非常巨大，如果能避免這些習慣的影響，也許能降低罹患失智症的風險。

俗稱「失智症」的阿茲海默症（Alzheimer's disease）是一種令人心碎的疾病，它是一種腦部上的神經退化病症，患者會逐漸忘記生活上瑣碎的事情，最終漸漸演變成遺忘周邊的人、事、物，甚至連自己的名字都不曉得。這對家人與孩子來說，是最難以接受的悲慟。

醫學上，目前沒有任何方法能治癒或逆轉，只能盡可能在前期發生徵兆時，延遲並改善生活品質，患者也許還是能獨立完成許多生活上的大小事，但大部分需要認知功能的行為，還是需要他人的監督。

失智症是種可怕的病，它偷走人們伴隨一生的最重要元素——記憶。沒有了記憶，彷彿失去了過往的歷練，那些愛過的、笑過的、哭過的⋯⋯竟只能成過往雲煙。

事實上，隨著現代科技的發達與生活壓力的擴張，阿茲海默症的患者有逐年增加的趨勢，非營利組織「阿茲海默症國際組織」（Alzheimer's Disease International）表示，阿茲海默症讓全世界約有5000萬人受到影響，預計到2050年，將會影響超過1.31億人。

失智症的罹病主因除了遺傳，生活習慣也佔很大的一部分

《huffpost》報導，失智症是記憶、語言、解決問題和思考能力的喪失，主要影響65歲以上的老年人，但偶爾也會發生在中壯年人身上，失智症最嚴重時，可能影響日常生活，這些患者的起居也都需要額外的照顧。

心理醫師布萊爾斯蒂爾（Blair Steel）解釋，「失智症是至少兩種大腦功能受損為特徵的疾病，像是判斷力和記憶力的消失，常見的前兆可能有健忘、社交技能障礙與影響日常功能的思維限制。」

他強調，通常導致失智症的原因，包含遺傳、家族史、年齡、體質等，而心臟的健康狀況和腦部的外傷史，都是增加罹患失智症風險的主因，但另一大主要影響的成因是生活習慣，「雖然你沒辦法控制自己的基因，但一些看似無害的習慣，可能會增加罹患失智症的機率。」

而這些習慣，你是否都被說中了呢？

1、經常久坐與運動量不足

經常久坐的上班族可能會有許多負面的影響。示意圖，圖片來源／Ingimage。

這是許多上班族經常會有的問題，往往坐在辦公室工作，一晃眼就是8個小時幾乎都窩在座位上。

醫學研究發現，久坐將提高罹患心臟病、中風、糖尿病、癌症以及失智症的風險，也會造成骨骼的傷害和肌肉退化，血液循環不佳也容易導致思考遲鈍、影響心理上的健康。

然而，運動，特別是有氧運動，可以幫助降低認知障礙和罹患失智症的風險，長期、規律的運動習慣可以對大腦和健康產生積極和正面的影響，尤其是60歲以後，每天運動更能降低罹患失智症的風險。

2、社交活動不夠

也許你不喜歡社交、也厭倦了那些虛有其表的應酬關係，但研究發現，實際上這些社會上的交流，對於失智症的預防上扮演了重要的角色，因為積極融入社會的運作方式，可以降低老年癡呆症的發生。

科學家發現，透過社交活動的刺激，可以增進大腦的活躍，尤其是隨著年齡增長，和朋友的互動就更加重要，但是在現代這個社群軟體最發達的時刻，真正面對面的社交活動已經愈來愈少見。

布萊爾斯蒂爾解釋，「現代的人們可能在社群上花了大量的時間，但其實這不會有面對面社交那樣刺激大腦的連結體驗。」

但他也說，不良的社交反應會導致壓力荷爾蒙升高，過度刺激的結果會導致血壓升高、心理壓力變大等負面反應，因此選擇適合自己的社交活動非常重要。

3、經常熬夜與睡眠不足

經常熬夜與睡眠不足將成為罹患失智症的風險之一。示意圖，圖片來源／Ingimage。

對許多現代人來說，由於工作繁忙、家庭義務繁重，基本上睡眠都被放在最次要的位置，特別是在忙完一天的事情後，熬夜追劇、玩遊戲等休閒活動，才是上班族一天中最愜意的時光。

一般來說，睡眠是補充體力，也是讓全身器官舒緩的時刻，熬夜則會讓身體處於疲憊狀態，免疫系統的強度也大大降低，因此，各類型的疾病就會趁身體防衛最低時入侵身體，導致感冒、過敏、皮膚狀況變差、腸胃不適、頭痛等症狀，熬夜也會增加罹患失智症的風險。

布萊爾斯蒂爾建議，睡前應該盡可能避免滑手機，因為睡眠有可能被干擾，如果可以，睡前30分鐘都要遠離電子設備。

4、長期承受巨大壓力

根據阿茲海默症國際組織的研究，壓力和失智症息息相關，因為當人們感到壓力時，腦內的皮質醇會被釋放，它會導致記憶力出現問題；壓力、尤其是緩慢而長久的壓力對大腦的負面影響，將因為皮質醇的升高而導致認知能力下降。

因此，透過健康的習慣來減輕壓力，是降低失智症風險的關鍵，包含運動、充足睡眠、與家人共度時光、冥想、聽音樂、閱讀、旅行等都可以放鬆，找到自己能舒壓的方式，能夠更自然且愜意生活。

5、飲酒過量

飲酒過量將影響健康。示意圖，圖片來源／Ingimage。

研究發現，在酒精中有一些特殊的成分，被認為會和造成失智症的腦損傷（ARBD）有關，這是由於經常飲酒、且持續多年所造成的大腦損傷有關。

事實上，偶爾小酌是完全沒問題的，但如果長期過量飲酒，就會引起諸多健康相關的疾病，罹患各種癌症的風險、高血壓、心臟病等心血管疾病，以及急性肝炎、肝硬化、脂肪肝等。

此外，由於酒精屬於一種慢性的神經毒素，它會造成認知上的智力問題、記憶力喪失、認知能力退化、情緒不穩定、焦慮等症狀，進而導致罹患失智症的風險增加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

6、暴飲暴食與營養不均衡

飲食問題其實也是現代人經常外食會碰到的日常，因為上班忙碌的關係，一般上班族幾乎很難有正常的時間好好吃飯，便當就成了解決一切的首選，但由於商家食物為了重口味，幾乎都是重油、重鹹、油炸、辛辣等類型，而且熱量非常高。

研究表明，這些富含加工成分的食品會大大增加成年人罹患失智症的風險，雖然沒辦法每個人都餐餐重視最健康的飲食，但應該盡可能保持均衡、健康的飲食，那對健康非常有助益。

嘗試多吃綠色蔬菜、莓果、全穀物、豆類、堅果、魚和橄欖油等健康脂肪，同時限制紅肉、糖果、起司、奶油以及快餐和油炸食品。這些都是可以優化大腦健康的選擇，減少加工食品、吃食物原型非常重要。

布萊爾斯蒂爾說，應該透過上述的飲食方式，來降低罹患失智症的風險。

他強調，「如果你的家人已經出現了失智症相關的症狀，你也應該去看醫生並進行評估，若是在初期，有可能減輕或延緩失智症發生的機率與時間。」

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

（本文出自2024.01.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）