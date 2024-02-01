新冠疫情趨緩旅遊復甦 桃園旅行團消費爭議微幅成長

春節連假將至，緊接著還有清明連假，不少出遊民眾選擇參加旅行團節省行前規劃，如果不詳細閱讀合約，容易衍生消費爭議。桃園市前年旅遊類消費爭議共115件，去年微幅成長至127件，消保官呼籲民眾與旅行社簽約前先上中華民國旅行業品質保障協會網站查詢每一季旅行團的參考售價，同時詳閱合約，以免發生爭議敗興而歸。

消保官指出，近2年因為新冠疫情趨緩，國內外觀光旅遊復甦，跟團出遊的民眾也變多，以至於爭議案件也有微幅增加，不過成長幅度有限，比2020年疫情剛爆發時的409件少了很多。

消保官表示，2020年爭議案件多的主因是各國為了防疫實施邊境管制，造成飛機航班紊亂、飯店旅宿停業等問題，旅行社安排行程大亂，衍生不少案件。但去年127件爭議以退費糾紛為大宗，且多是消費者未看清楚合約內容、簽約後又想毀約衍生。

桃園有1對母子去年參加日本旅行團，2人副了4萬元訂金，但後來母親生病開刀無法去，訂金因合約規定無法退，結果與旅行社吵得不可開交，直到消保官安排雙方協商才圓滿落幕。

消保官表示，民眾跟團旅遊除了選擇合法旅行社，也要詳閱合約內容。另外，民眾也可以上中華民國旅行業品質保障協會網站查詢每一季旅行團的「參考售價」，若選購低於參考售價的產品，最好多比較了解產品內容及解約退費標準，切勿以「價格」作為參團旅遊的唯一選項。簽約時，也儘量親至旅行社營業處所，瞭解公司營業狀況，保障自身權益。