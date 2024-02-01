煮菜頭湯注意！ 消基會檢測市售白蘿蔔農藥28%不合格

消基會今公布市售白蘿蔔農藥殘留檢測，18件樣品中10件有農藥殘留，其中有5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定，不合格率為28％。

消基會建議主管機關，參考危險指數和查緝數量，作為罰款依據。並從源頭開始對供應鏈上相關業者進行輔導，管考追蹤改善成果，並納入後續採樣檢測參考。

台灣國產蘿蔔種類多元，每年11月至隔年3月為盛產期，夏季需要仰賴進口。蘿蔔不僅有許多相關製品，更是各式湯品的好佐料。

白蘿蔔現正當時，消基會於2023年底期間，於六都（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市）及南投縣等超市、市場採樣，進行市售白蘿蔔農藥殘留調查測試。檢測結果18件樣品中，10件有農藥殘留，其中有5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定，不合格率為28％。

10件檢出農藥的樣品中，5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定。這5件樣品中，檢出不得使用於根莖類農藥，包括4件檢出芬普尼，1件檢出賽諾寧，1件檢出脫芬瑞和氟大滅和另外2種農藥（佈飛松和達滅芬）過量，1件檢出超標的達特南。

檢視檢出的不合格農藥皆為殺蟲劑，殘留農藥含量超過安全容許量。含量超過安全容許量者，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，應處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

消基會表示，芬普尼、脫芬瑞、氟大滅、賽諾寧等4種為蘿蔔中不得檢出之殺蟲劑。達特南為內吸性（又稱系統性）殺蟲劑，水中溶解性高，容易被植物吸收，並在植物組織中移動，對許多以汁液為食的昆蟲，不分害蟲或益蟲，可能同時被殺死，如蜜蜂。歐盟因此將其禁用。內吸性殺蟲劑存在植物組織中，傳統的清水浸泡沖洗方式，對其清洗效果有限。

消基會表示，檢視不合格樣品購買來源，1件來自批發市場外，其餘4件來自超市，其中有1件來自地方區域型的農會超市。

消基會建議消費者，購買白蘿蔔回家後，如果沒有要立即烹煮，最好先將土壤拍除掉，並將頭部最前端部分切掉，可以避免殘留莖攝取蘿蔔的養分，而降低原本的風味，也可以放於涼爽通風的位置，幫助農藥的降解。烹煮前，先浸泡10至15分鐘，再於流動的清水下用軟刷刷洗，將表皮確實刷洗乾淨。