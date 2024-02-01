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600輛YouBike2.0E今上線 不費力暢遊北北桃...時速達25公里

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
YouBike2.0E電動輔助車今桃園率先雙北投入600輛於桃園400多個站點，桃園市長張善政（右3 ）今前往體驗。記者翁唯真／攝影
YouBike2.0E電動輔助車今桃園率先雙北投入600輛於桃園400多個站點，桃園市長張善政（右3 ）今前往體驗。記者翁唯真／攝影

YouBike2.0E電動輔助車今桃園率先雙北投入600輛於桃園400多個站點，民眾可自由於北北桃借還2.0E電輔車，2.0E費率與其他縣市一致，採前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元方式計收，未滿30分鐘以30分鐘計算，桃園市長張善政表示，今年底前桃園會達到2500輛，讓市民通勤更省力。

桃園去12月22日起陸續分區啟用YouBike 2.0新系統服務，並於今年1月19日完成第一階段拆轉作業，現有營運的公共自行車場站皆已設有2.0新系統並投入2600輛YouBike 2.0車輛讓民眾租借使用。

桃園市長張善政今出席啟用記者會表示，除了2.0外，今率北北桃先投入600輛2.0E車輛於全桃園400多個站，2.0E僅能還車於2.0車柱，民眾可下載微笑單車App知道哪些站點有車，年底前會提供到2500輛。

張善政也分享，他有朋友住在山坡地上，過去搭公車回家總要叫計程車回家，因為上坡騎車太費力，現在有電輔車後，只要輕輕踩就會有電力，讓民眾通勤更省力，也謝謝微笑單車過去的協助。

現場有民眾試乘後發現，的確踩起來比較省力，不過電輔車並非電動車，因此仍須仰賴民眾自己腳踩。電輔車時速最高可達25公里，且螢幕會顯示，當電力低於15％就需要趕快還車，否則低於5％就無電力，因有電池所以騎起來會更加吃力。

因一般車型YouBike 1.0、YouBike 2.0已提供前60分鐘免費，故電輔車款不提供騎乘補助含TPass通勤月票，YouBike 2.0E騎乘費用由民眾全額自行負擔。

桃園交通局說，另考慮到北北桃生活圈民眾有跨縣市騎乘的行為，開放桃園YouBike 2.0E電輔車輛騎乘至雙北，並以桃園市費率計費。另今上午6時起於桃園市場站借、還車的前300名公共自行車電輔車款騎乘者贈送50元全家便利商店電子購物金，相關活動詳細內容於「YouBike桃竹苗粉絲團」查詢。

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YouBike2.0E電動輔助車今桃園率先雙北投入600輛於桃園400多個站點。記者翁唯真／攝影
YouBike2.0E電動輔助車今桃園率先雙北投入600輛於桃園400多個站點。記者翁唯真／攝影

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