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北市計程車費率春節加30元 商圈停車最高每小時60元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市計程車春節加成運價，駕駛要點選「春節加成」鍵，依表計算。圖／聯合報系資料照
台北市計程車春節加成運價，駕駛要點選「春節加成」鍵，依表計算。圖／聯合報系資料照

春節連假將至，台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加強取締違規停車。計程車春節，2月5日至14日，起跳價加成30元；鬧區周邊的公有停車場最高費率每小時60元，路外停車場和停車格維持原費率。

春節前為1月11日至2月8日，預估市場、大賣場、百貨商圈為易壅塞路段，會調整周邊號誌，其中2月5日誌7日基隆路調撥車道時段調整為16至20時；市府加密年貨大街與商圈的公車班次，調漲信義商圈、迪化街附近的公有停車場費率最高維每小時60元。

在假期間，預估有35處觀光景點、廟宇、百貨周邊，除調整號誌、取消調撥車道措施，台北市計程車也會從2月5日起調整起跳價，從85元漲為105元，為期10天。市區公車路線調整營運模式，春節連假依假日班次行駛；加強人潮熱點疏運與YouBike車輛調度，台北捷運也會視人潮機動加密班次。

交通局說，除夕當日路邊停車格暫停收費，其餘時段（含周日）路邊停車格仍實施收費，路外停車場維持原費率；裝卸貨、計程車格位、限時停車格、時段性禁停停車格依現場牌面時段管制；落實停車場滿場機制。

交通局提醒，2月1日至14日，除了緊急搶修、捷運工程與重大工程外，一律禁止道路挖掘施工。北市交通警察大隊也會加強執法，包括保持路口淨空、加強違停取締、開罰違規施工，並即時通報路況。

返鄉收假時，交通局也會監控轉運站、交流道、台鐵與高鐵將場等城際運輸狀況，加強計程車排班區秩序；高公局實施智慧監控與管理（匝道儀控）、國道3號開放路肩，避免交流道、台北市區車輛堵塞。

停車場 停車格 春節

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