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7旬翁腹主動脈瘤破裂 出血1.5萬毫升3度瀕死救回

中央社／ 台北1日電

78歲徐先生去年9月腹主動脈瘤破裂休克，大出血1.5萬毫升，一般人體血液僅5000毫升，徐先生面臨3度瀕死，歷經輸血24袋、手術9小時，醫療團隊成功救回，病患去年11月底出院。

林口長庚醫院心臟血管外科主治醫師李應陞今天在記者會提醒，腹主動脈瘤就像身體內的隱形殺手，發生率約2%至7%，多數人沒有明顯症狀，即使腹主動脈瘤2公分長到4公分都不一定會有特殊症狀，瘤超過7公分以上，破裂風險達30%，死亡率仍非常高，約50%至60%以上。

徐先生的兒子分享，父親沒有不良習慣，身體很硬朗，每天早睡早起、健康飲食與運動，誰都沒料到會突然接到親戚電話，得知父親突然倒下，立刻送醫。他永遠無法忘記第2通電話卻傳來慌亂的噩耗，趕到醫院時，父親因為內出血，腹部腫漲到比懷胎9個月的孕婦還高。

徐先生的兒子忍不住哽咽，他說，父親因出血量非常大，情況數度非常危急，幾乎量不到血壓，3次被知會狀況艱困，曾想過放手、讓父親離開，直到半夜時分，發現父親手輕微抖動、眼皮微微眨動，主治醫師說父親有很強的求生意志，馬上安排緊急開刀治療。

面對腹主動脈瘤破裂患者，治療方式有低侵入性血管支架放置手術和傳統開腹血管置換手術，李應陞說，以現階段醫療水準，對於緊急腹主動脈瘤破裂的手術處理，大部分是以低侵入性的血管支架放置手術為主，減少手術時間、降低麻醉風險，也有效提高手術後的存活率。

桃園長庚紀念醫院副院長葉集孝提醒，老煙槍、高血壓、高血脂、男性、年紀大於65歲、心血管疾病等都屬於腹主動脈瘤高風險族群，建議應至少1年1次做腹部理學檢查和腹部超音波，可早期發現、早期介入治療，才能有效降低死亡率。

葉集孝表示，一般民眾在家中自我檢測，可平躺將腳彎起來，深呼吸、摸摸肚子，如有長腹主動脈瘤，就可明顯感受到腹部有跳動球狀物。纖細年輕女性可能因過瘦摸到腹部主動脈跳動，但以65歲以上男性體型而言，摸到跳動，通常腹主動脈瘤都非常大，建議儘速就醫檢查。

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