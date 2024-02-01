首例人類感染H10N5在陸 安徽、浙江旅遊建議維持2級

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。疾管署發言人羅一鈞表示，該案例為全球首例人類感染H10N5，也是罕見混合感染季節性流感及新型A型流感致死個案。目前疾管署對安徽、浙江之旅遊疫情建議為第二級：警示。

依據中國大陸衛生部門1月30日發布資料，安徽省宣城市新增1例60多歲女性感染新型A型流感（H10N5）人類感染病例，該個案具慢性病史，同時感染季節性流感H3N2。該個案在去年11月30日發病，12月2日病情加劇入院接受治療，12月7日轉至浙江省醫療機構住院，因病情嚴重在12月16日死亡。其檢體在1月22日分離到季節性流感H3N2及禽源性H10N5流感病毒，並於1月26日經中國疾控中心複驗確定。

羅一鈞說，本死亡個案為首例人類感染H10N5病例報告，也是罕見混合感染季節性流感及新型A型流感致死個案，後續尚待世界衛生組織正式評估H10N5的傳播風險及疾病嚴重度高低。

新型A型流感是每年周期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒；這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A 型流感」病例。

根據文獻回顧，全球曾出現造成新型A型流感病例的流感病毒包括H1N1v、H1N2v、H3N2v、H3N8、H5N1、H5N6、H5N8、H6N1、H7N2、H7N3、H7N4、H7N7、H7N9、H9N2、H10N3、H10N7、H10N8等亞型；各亞型對人類疾病嚴重度高低不同，疾病嚴重度高為 H5N1、H5N6、H7N7、H7N9、H10N3、H10N8；其他則屬疾病嚴重度低。

羅一鈞說，因應中國近年來發現有H5N6、H10N3、H9N2、H3N8等人類病例，疾管署已將中國大陸共18個行政區的新型A型流感旅遊疫情建議等級提升至第一級：注意(Watch)，包括山西、湖北、青海、雲南、陝西、海南、山東、遼寧、吉林、黑龍江、河北省、寧夏回族、西藏、新疆維吾爾及內蒙古自治區、北京、上海及天津市，提醒民眾前往當地遵守一般預防措施。

另外，疾管署先前已將二年內曾報告本土疫情的13個行政區提升為第二級：警示（Alert），包括：廣東、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖南、四川、貴州、甘肅、河南省、廣西壯族自治區及重慶市，提醒民眾前往當地採取加強防護。

羅一鈞說，目前仍維持安徽、浙江之旅遊疫情建議為第二級：警示（Alert），並持續監測中國大陸相關疫情資訊，必須要兩年沒有出現本土病例才會下修旅遊建議等級。另自去年11月26日起於4處國際機場執行之「定點監測、鼓勵採檢」，至1月28日統計已採445人，均未自中港澳入境有症狀旅客發現新型A型流感。

羅一鈞表示，此次個案應屬偶發案件，我國目前施打的流感疫苗僅防範季節性流感；針對新型流感僅能從個人防務做起，呼籲民眾於日常生活中仍應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。