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3月開放組團赴陸熱度高 雄獅：隨著交通漸進式成長

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雄獅旅遊總經理黃信川表示，旅客赴陸大多偏好景點，而非城市旅遊，像是張家界、桂林等，這些地方很多沒有城市飛機，只能仰賴動車或其他移動方式。新華社
雄獅旅遊總經理黃信川表示，旅客赴陸大多偏好景點，而非城市旅遊，像是張家界、桂林等，這些地方很多沒有城市飛機，只能仰賴動車或其他移動方式。新華社

交通部3月1日起開放組團赴陸旅遊，雄獅旅遊總經理黃信川今分析，消費者對於開放赴陸旅遊的期待持正面成長，但觀光最主要還是來自於交通，若沒有航空、交通意義就不大，預估人數會隨著交通擴大漸進式成長，初期需求多為中壯年、年長者，未來也可能隨著開放程度有所改變。

當前我國有限制旅行業組團赴陸旅遊的「禁團令」，大陸也禁止旅客來台旅遊。交通部去年底宣布，今年3月無論陸方是否對等開放，將開放我國組團赴陸旅遊，觀光署昨表示，將依每天2000人次當參考上限值，但還是會按照業者實際攬客情形彈性調整。

黃信川表示，目前參團赴陸旅客已經有7成，代表今年消費者對於開放赴陸旅遊的期待持正面成長，但觀光最主要還是來自於交通，就等待有更多班機，有好的交通才有更多元性移動。

針對若每日有2000人限制是否足夠，他表示，需求跟供給是相對性，即便有再多人數，若沒有航空、交通意義就不大，應該是隨著交通擴大漸進式成長。目前機位需求性看起來是沒問題，過完年就再觀察，相信各機關會視需求調整。

他表示，3月1日剛過完年緊接開學、開工，需求者大多為中壯年、年長者，未來年齡層也可能隨著開放性有所改變。至於團費方面，相較於其他國家較疫情前高漲，大陸團則跟過往差不多。

黃信川也說，旅客現在赴陸大多偏好景點，而非城市旅遊，像是張家界、桂林等，這些地方很多沒有城市飛機，只能仰賴動車或其他移動方式，對消費者來說也是新的體驗。此外，近年隨著民眾旅遊態度轉變，多會從以前的5天延長至7、8天，並減少景點數量，採深度旅遊。

景點 消費者

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