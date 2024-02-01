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下周三冷氣團南下 小年夜、除夕各地更濕冷
把握今天好天氣，中央氣象署指出，明起一波微弱東北季風增強，北部局部短暫雨，周日減弱後，下周一起鋒面通過，明顯變天；下周三冷氣團南下，北部低溫14度、中部16度、南部18度，到了小年夜、除夕各地低溫可能再跌2度，天氣濕冷，因屬後期預報仍待觀測。
中央氣象署預報員張承傳表示，今天天氣與昨天類似，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島零星雨；各地白天高溫26至29度，西半部沿海雲量稍多20至23度，留意日夜溫差大。
他說，明、後天東北季風增強，北部、東北部轉涼，因強度不強，低溫變化不大，約17至19度；北部高溫降至21至22度，並有局部短暫雨，其他地區不受影響，多雲到晴為主。周日東北季風減弱，氣溫回升幅度明顯，北部高溫26至27度，僅東半部局部雨，其他地區多雲到晴為主。
張承傳說，下周一鋒面通過，天氣明顯變化，雨勢稍大，北東有雨，至於中南部屆時是否有雨待觀察。下周二東北季風增強，北東氣溫逐漸下降。下周三華南雲雨區東移，降雨明顯，中部地區局部下雨；此外，當天冷氣團南下，預估持續至小年夜、除夕，溫度愈來愈低。
他說，下周二、三北部高溫18至19度；下周三北部低溫14度、中部16度、南部18度，各地都會慢慢降溫，預估後期日漸濕冷。
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