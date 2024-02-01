郵差追討退休金告贏 勞團喊話行政院：績效獎金列工資 做最好示範

因績效獎金未納薪資，中華郵政郵務士王耀慶提告中華郵政，追討提撥勞退金，法院判王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元，中華郵政恐面臨上萬名「王耀慶們」員工追討潮，行政院今為此開會議討論。台灣郵政產業工會、2024工鬥團體、中華電信工會、桃園市產業總工會、中華快遞企業工會今早在行政院前抗議，要求政府遵循法院判決將績效獎金等薪資項目列為工資，且國公營事業單位都應一體適用，「政府要對台灣企業做最好示範，而不是最壞示範！」

中華快遞企業工會秘書林昶志指出，法院判決出爐，中華郵政須提撥9.3萬元勞工退休金給王耀慶，且不得上訴，此判決被認為將引發更多國營事業勞工進行追討，並將全面影響行政院底下國公營事業的薪資認定。法院判決清清楚楚，勞工勞力付出獲得的報酬就是工資，因此績效獎金應列入平均工資計算，並依法提撥勞退金。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰說，很多問題都出在交通部，包含績效獎金、夜點費、壽險甲佣等都已經被法院認定有勞務對價性，都是勞工勞務付出的報酬，應列為工資計算退休金，呼籲行政院儘速處理，做出對勞工最好的決定，不要造成製造濫訴，浪費司法資源。

中華電信工會顧問蘇弘廷進一步說，中華電信列入平均工資項目雖不少，但績效獎金列入平均工資爭取了十幾年，公司至今不願意，公司每年達成股東必要報酬，都是勞工努力換來的，中華電信樂見郵政爭取成功，並主張國公營事業單位適用辦法應一致。

桃園市產業總工會顧問葉瑾瑜說，法院判決明確，政府卻還停留在通盤討論，訴訟已經是勞工最後手段，過去也有中油員工爭取夜點費列入工資計算，但經過好幾百個勞工提起民事訴訟才確定，無疑是浪費司法資源，今天郵政這筆錢不還給勞工，等於國家帶頭踐踏法律，做出錯誤示範，而且績效獎金列入平均工資不該僅中華郵政適用，相關國公營事業單位都應該跟進，勞團呼籲績效獎金應列平均工資，政府欠錢不要錢過年。

林昶志表示，剛結束的總統、立委選舉，執政黨在立法委員選舉席次降低許多，各界都認為這是因為八年執政沒有真正照顧勞工導致的結果，這個時刻，正是執政黨向全台灣民眾宣示，未來四年將照顧勞工的好時機，也是向所有民營資方展現，政府認為所有付出勞務獲得的費用都該是工資的最佳時刻，呼籲行政院今天就作出結論，參照法院判決結果，將相關費用全部認定為工資，保障勞工。