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讓護理人員過好年 首波夜班獎勵入帳

中央社／ 台北1日電

首波護理人員夜班獎勵今天入帳，衛福部照護司今天表示，撥付過程如有爭議可申訴，並將不定期稽查；至於地區醫院持續喊話獎勵不分層級等，未來將持續滾動式調整跟討論。

行政院會去年9月28日通過訂定護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫，在今年健保預算中編列專款項目新台幣40億元，優先用於強化住院夜班護理照護量能。

其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元。

因應春節將至，中央健康保險署以去年11月資料試算後，113年1月護理人員夜班獎勵今天預先匯入醫院帳戶。

針對地區醫院仍持續喊話，夜班獎勵金額不應分層級，並要求納入白班。衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳告訴中央社記者，分級主要是考量不同層級醫院，病人的疾病嚴重度及複雜度不同，所以在額外獎勵上，根據人力缺口，優先補足醫學中心跟區域醫院。

「我們聽到了地區醫院的聲音。」蔡淑鳳說，很清楚所有護理人員在醫院工作都很辛苦，接下來將持續監測人力流動，並保持滾動式調整跟討論的彈性。

她強調，總是要先有一個開始，從原來沒有到有，政策推動會有優先順序、循序漸進，除觀察政策的影響面，前面也有非常完整分析，同時收集各方意見，未來也將爭取更多資源。

有關人力監測，蔡淑鳳表示，本來每個月就都會看，但要觀察的不是季度，而是整個趨勢，也會跟歷年資料比較，包括人力流向等，都會納入評估。

根據衛福部數據，領證護理人員約31萬人，統計至去年12月底執業人數19萬24人、約6成。照護司表示，款項限用於撥付急性一般病床護理人員夜班獎勵，請醫院儘速將款項撥入護理人員帳戶。

照護司表示，獎勵撥付過程如有爭議，可透過衛福部「護理職場爭議通報平台」申訴，健保署亦不定期稽核，經查有未如實撥付、登錄不實等情形者，將依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法相關規定辦理。

此外，三班護病比達標醫院獎勵、醫院白班與業務量較大的繁重工作加給或相關獎勵機制，會與醫護團體進一步研議，列為下一階段爭取公務預算支應重點。

人力 健保署 衛福部

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