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基捷盈虧權責、資產持有尚未有共識 侯友宜：努力溝通

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午赴泰山區出席行動治理會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午赴泰山區出席行動治理會議。記者劉懿萱／攝影

行政院昨核定基隆捷運建設計畫綜合規畫案，基捷總經費696.89億元，其中新北市分擔71.44億，不過盈虧權責、資產持有地方尚未達成共識。新北市長侯友宜今說，新北市也會負起興建、及建構未來台北跟基隆營運的方式，當然這當中是地方權責分配，會努力溝通協調、合作，盡快把基隆捷運興建完畢。

行政院昨日核定基隆捷運建設計畫綜合規畫，總經費為696.89億，中央分擔519.98億，台北市府分擔57.54億，新北市府分擔71.44億，基隆市府分擔47.92億，預計2033年完工通車。新北捷運局昨日也指出，將啟動基本設計作業，預計2024年底完成，接續提基本設計工程經費審議，並在審議核定後辦理工程招標作業，同時啟動都市計畫變更與用地取得事宜。

新北捷運局長李政安指出，新北市願意承接基隆捷運的建設與營運責任。但該案盈虧權責、資產持有議題在規畫階段尚未與地方達成共識，後須請規畫單位繼續協調，以利這條跨3地方政府的捷運計畫可以順利推動。

侯友宜今上午赴泰山區出席行動治理會議，會前受訪被問及基捷，侯說，基捷是北北基桃重要交通路網，這麼多年經過大家的努力終於核定，新北市也會負起興建及未來如何建構台北跟基隆營運的方式，當然這當中是地方權責分配，大家一起努力做好溝通協調、合作，希望快速把基隆捷運興建完畢。

基隆捷運

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