台中開第一槍重機可停機車格 車友籲：各縣市跟進

台中市政府交通局公告，開放市政公園停車場、惠新停車場與豐原轉運站停車場，提供大型重車選擇停放機車格車格。臉書粉專「重車日誌-教士」感謝台中市政府開第一槍，希望其他縣市可以跟進。

粉專小編指出，相較其他五都還在那邊找藉口，台中市政府交通局願意跨出這一步，為大型重機路權正常化開第一槍，讓那些「食古不化」的官員知道，「大型重機就是擁有汽車路權的機車」，強制把機車停放在汽車格就是製造交通衝突與浪費空間的行為。

至於為什麼只能開放路外停車場而不能開放路邊停車格？粉專指出，因為路邊停車格是「造成全台交通亂象」的交通部在管的，所以地方政府目前只能先從路外停車格下手試辦。

臉書粉專「重車日誌-教士」感謝議員吳佩芸與台中市停管處相挺，從原本只打算開放根本沒什麼人會特別去停的秋紅谷，到現在開放試辦三處民眾停放需求極高的停車場。