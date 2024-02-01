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台中開第一槍重機可停機車格 車友籲：各縣市跟進

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員與重機車友爭取停機車格權益。圖／吳佩芸提供
台中市議員與重機車友爭取停機車格權益。圖／吳佩芸提供

台中市政府交通局公告，開放市政公園停車場、惠新停車場與豐原轉運站停車場，提供大型重車選擇停放機車格車格。臉書粉專「重車日誌-教士」感謝台中市政府開第一槍，希望其他縣市可以跟進。

粉專小編指出，相較其他五都還在那邊找藉口，台中市政府交通局願意跨出這一步，為大型重機路權正常化開第一槍，讓那些「食古不化」的官員知道，「大型重機就是擁有汽車路權的機車」，強制把機車停放在汽車格就是製造交通衝突與浪費空間的行為。

至於為什麼只能開放路外停車場而不能開放路邊停車格？粉專指出，因為路邊停車格是「造成全台交通亂象」的交通部在管的，所以地方政府目前只能先從路外停車格下手試辦。

臉書粉專「重車日誌-教士」感謝議員吳佩芸與台中市停管處相挺，從原本只打算開放根本沒什麼人會特別去停的秋紅谷，到現在開放試辦三處民眾停放需求極高的停車場。

從原本可能成為全台灣智障的先禁城市(禁止大型重機進入立體停車場 )，一口氣扭轉變成全台灣最先進的城市「開放試辦大型重機停放機車格」。

台中市議員與重機車友爭取停機車格權益。圖／吳佩芸提供
台中市議員與重機車友爭取停機車格權益。圖／吳佩芸提供

停車場 台中市 重機

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