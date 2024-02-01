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全面加薪！招新血...東元醫院護理師月薪上看7萬 藥師給百萬年薪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再加碼提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元。圖／東元綜合醫院提供
為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再加碼提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元。圖／東元綜合醫院提供

衛福部「三班護病比」新制將於3月1日上路，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，新竹縣東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再加碼提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元，且有望進階再調薪，同時也招募年薪百萬藥師，要用優渥薪資為病人照護安全搶才、留才。

院長黃忠山宣布，護理師不含績效獎金及其它津貼，白班薪資就衝破4萬3千元，大學護理師加大夜津貼，月薪可望超越7萬元，留任獎金高達18萬，特殊單位津貼每月最高3000元、能力進階津貼最高可達6000元，平均年薪上看70萬至100萬，還享專業證照培訓補助、租屋補貼、關係企業子女就學優待等多重福利。

黃忠山強調，護理師是醫療院所很重要的核心團隊，是醫療工作中病人照護品質的監督者，更是病人在虛弱無助時的一盞溫暖燈火。鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，也號召白衣天使重返職場，本院搶在年前宣布，自今年第一季起為臨床護理人員全面再調薪。

東元綜合醫院也全面招募年薪百萬新進藥師，薪資每月上看9萬元，專業職級津貼最高每月1萬元。藥劑部主任沈雅敏認為，臨床用藥種類廣泛，國際新藥發展快速，醫院藥師的專業度要求高，藥品的使用與管理繁雜，提高藥師的薪資福利留才，也是提升病人的用藥安全而努力。

副院長黃禹仁說，校園人才培育方面投入每人最高24萬元獎助學金，吸引準護理師、準藥師投入專業所學，針對薪資福利、輪班制度與職場環境也作滾動式調整，增加企業凝聚力，期待透過惜才福利、揪團及推薦獎金制度，鼓勵醫院的臨床人員有意願堅持在專業領域，造福更多病人，為醫療永續共同努力。

東元綜合醫院於春節前夕宣布為護理師加碼調薪，提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院於春節前夕宣布為護理師加碼調薪，提供18萬留任獎金，月薪超越7萬元。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院也全面招募年薪百萬新進藥師，薪資每月上看9萬元，專業職級津貼最高每月1萬元。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院也全面招募年薪百萬新進藥師，薪資每月上看9萬元，專業職級津貼最高每月1萬元。圖／東元綜合醫院提供

薪資 護理師 重返職場

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