高血脂是沉默殺手 需定期檢驗治療

「高血脂比起高血壓、高血糖還難測量，民眾平時要透過飲食控制，必要時也要服藥治療！」醫師黃偉春1日提醒，三高中高血脂最難監測、治療成效最不容易顯現，平時需透過維持健康生活習慣控制，若有必要也不要逃避服藥治療。北醫醫師黃群耀亦指出，若3高與腰圍、壞膽固醇等指數有3項以上異常，需儘速接受治療。

一半死因與代謝有關

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春提醒，高血脂民眾的診斷率僅約5成，若平時沒有透過穩定服藥、良好的生活習慣，控制代謝症候群與慢性病，就可能導致血管堵塞、腦中風與心肌梗塞等疾病隨時會找上門。

因此學會特別推出衛教與專家影片，讓民眾學會上網查血脂，還有血脂治療選擇與生活管理方式，以控制血脂。

台北醫學大學附設醫院醫務部主任黃群耀表示，國人十大死因中有超過半數有慢性疾病有關，且幾乎都與「代謝症候群」有關，而代謝症候群有5項危險因子，包括三高（高血糖、高血壓與高血脂），還有「腰圍過粗」與「好膽固醇不足」只要有3項以上超標就可能是代謝症候群。

留意壞膽固醇指數

「高血脂盛行率高達26%，且未來發生心臟疾病的風險更高達3倍！」黃群耀說，高血脂是因為「低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇，LDL-C）」太多，讓膽固醇從肝臟沉積到血管，形成斑塊，不僅會導致血液循環變差，引起疲勞與頭痛，若斑塊破裂還可能產生血栓，引起急性心肌梗塞或腦中風。

台北榮總重症醫學部加護內科主任吳承學也說，由於高血脂平日難量測，且短期難看到治療成果，且療程會有副作用，3分之1患者在1年後容易中斷服藥，但僅有25%高血脂患者可用飲食控制。他提醒，健康民眾壞膽固醇需控制在130mg/dL以下；若是心血管高風險或超高風險，需控制在70與55mg/dL。

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