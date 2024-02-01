快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

高血脂是沉默殺手 需定期檢驗治療

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣心肌梗塞學會1日舉行《降血脂抗心梗 齊團圓過好年》記者會，提醒民眾注意心血管疾病與高血脂風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣心肌梗塞學會1日舉行《降血脂抗心梗 齊團圓過好年》記者會，提醒民眾注意心血管疾病與高血脂風險。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「高血脂比起高血壓、高血糖還難測量，民眾平時要透過飲食控制，必要時也要服藥治療！」醫師黃偉春1日提醒，三高中高血脂最難監測、治療成效最不容易顯現，平時需透過維持健康生活習慣控制，若有必要也不要逃避服藥治療。北醫醫師黃群耀亦指出，若3高與腰圍、壞膽固醇等指數有3項以上異常，需儘速接受治療。

一半死因與代謝有關

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春提醒，高血脂民眾的診斷率僅約5成，若平時沒有透過穩定服藥、良好的生活習慣，控制代謝症候群與慢性病，就可能導致血管堵塞、腦中風與心肌梗塞等疾病隨時會找上門。

因此學會特別推出衛教與專家影片，讓民眾學會上網查血脂，還有血脂治療選擇與生活管理方式，以控制血脂。

台北醫學大學附設醫院醫務部主任黃群耀表示，國人十大死因中有超過半數有慢性疾病有關，且幾乎都與「代謝症候群」有關，而代謝症候群有5項危險因子，包括三高（高血糖、高血壓與高血脂），還有「腰圍過粗」與「好膽固醇不足」只要有3項以上超標就可能是代謝症候群。

留意壞膽固醇指數

「高血脂盛行率高達26%，且未來發生心臟疾病的風險更高達3倍！」黃群耀說，高血脂是因為「低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇，LDL-C）」太多，讓膽固醇從肝臟沉積到血管，形成斑塊，不僅會導致血液循環變差，引起疲勞與頭痛，若斑塊破裂還可能產生血栓，引起急性心肌梗塞或腦中風。

台北榮總重症醫學部加護內科主任吳承學也說，由於高血脂平日難量測，且短期難看到治療成果，且療程會有副作用，3分之1患者在1年後容易中斷服藥，但僅有25%高血脂患者可用飲食控制。他提醒，健康民眾壞膽固醇需控制在130mg/dL以下；若是心血管高風險或超高風險，需控制在70與55mg/dL。

【更多精采內容，詳見

生活習慣 腦中風 膽固醇

延伸閱讀

發生心肌梗塞該如何快速檢測？兩種心肌梗塞的治療方式差異在哪？

國光客運司機國道昏迷不治！如何確認患者是心肌梗塞？救護車來之前可以做什麼處理

吃魚油、紅麴能降膽固醇？台大醫搖頭：血脂控制只會愈來愈差

胸悶一定是心肌梗塞？醫教分辨2種悶痛，單一點位的刺痛感不是心肌梗塞

相關新聞

下周三冷氣團南下 小年夜、除夕各地更濕冷

把握今天好天氣，中央氣象署指出，明起一波微弱東北季風增強，北部局部短暫雨，周日減弱後，下周一起鋒面通過，明顯變天；下周三...

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，預計有逾萬人受惠，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

全面加薪！招新血...東元醫院護理師月薪上看7萬 藥師給百萬年薪

衛福部「三班護病比」新制將於3月1日上路，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，新竹縣東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再...

統聯、北客「南港-花蓮」線即起聯合排班 每日班次砍半

客運業疫後人力不足問題仍未解決，加上不少中長途路線載客率不佳，統聯客運及台北客運宣布，即日起「南港-花蓮」路線實施聯合排...

北市計程車費率春節加30元 商圈停車最高每小時60元

春節連假將至，台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加...

首例人類感染H10N5在陸 安徽、浙江旅遊建議維持2級

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。疾管署發言人羅一鈞表示，該案例為全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。