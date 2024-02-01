快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業部3階段減碳技術 每公斤白米可減21％碳足跡

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為降低稻米生產碳排放，農業部台中區農業改良場透過3階段改善技術，估每公斤白米可減少21％碳足跡。本報資料照片
為降低稻米生產碳排放，農業部台中區農業改良場透過3階段改善技術，估每公斤白米可減少21％碳足跡。本報資料照片

農業活動是造成碳排放的來源之一，而台灣栽培面積最大的糧食為水稻，農業部台中區農業改良場表示，為減少水稻田甲烷的排放，透過乾濕交替灌溉、合理化施肥及適時採收等3階段減碳技術改善，估每公斤白米可減少21％碳足跡，有助於提升白米品質。

人類活動所造成溫室氣體大量排放情形稱為「碳排放」，近年世界各國也正積極研擬減碳、淨零碳排策略，以維護地球環境。農業部表示，農業活動為造成碳排放來源之一，稻米為台灣重要糧食，水稻栽排面積多達23至25萬公頃，因此研發稻米低碳生產技術更顯重要。

台中區農改場指出，水稻的湛水灌溉會導致田間土壤排放甲烷，造成的溫室效應約二氧化碳的28倍，而肥料製程的能源消耗及收穫加工碾製階段產生的機械耗油或耗電，也會被計入稻米精製的碳排量。

台中區農改場表示，整體稻米產品生產階段包含田間管理、施肥灌溉、加工碾製及運輸配送等，以每公斤白米為例，總碳足跡為3公斤二氧化碳當量。

為降低水稻田甲烷的排放，台中區農改場表示，以乾濕交替灌溉取代田區長時間浸水，可促進土壤通氣及有效抑制甲烷排放，並節約灌溉水與提升白米食味品質的優點；合理施肥減少肥料用量，可降低肥料製造端的碳排，也有助於強健稻株、提升病蟲害抗性及保護土壤。

另外，改善加工碾製階段能源的碳排，台中區農改場解釋，在稻穀完全成熟時收割，此時的稻穀水分含量較低，節省烘穀耗能與時間人力，同時可降低青米率，提升外觀品質。

台中區農改場表示，在上述3階段減碳技術下，預估每公斤白米可減少0.63公斤二氧化碳當量，相較未改善前每公斤白米碳足跡的3公斤二氧化碳當量，可減碳達21％。未來也會持續育成低碳品種、開發稻稈收穫後處理及水旱輪作系統建立等技術。

減碳 稻米 農改場

延伸閱讀

季節限定喜氣美景！嘉義「炮仗花夢幻花牆」橘紅花瀑吸睛

棗子營養多、熱量低…一天能吃多少棗子？教你挑選4要訣、保存2方法

估過年蔬果漁產供應量大增 農業部：春節前5天加強調配

環團批減碳目標違憲不夠力 環境部長薛富盛強調要務實

相關新聞

下周三冷氣團南下 小年夜、除夕各地更濕冷

把握今天好天氣，中央氣象署指出，明起一波微弱東北季風增強，北部局部短暫雨，周日減弱後，下周一起鋒面通過，明顯變天；下周三...

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，預計有逾萬人受惠，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

全面加薪！招新血...東元醫院護理師月薪上看7萬 藥師給百萬年薪

衛福部「三班護病比」新制將於3月1日上路，為鼓勵護理師留任，同時招攬新血加入，新竹縣東元綜合醫院宣布為護理師全面加薪，再...

統聯、北客「南港-花蓮」線即起聯合排班 每日班次砍半

客運業疫後人力不足問題仍未解決，加上不少中長途路線載客率不佳，統聯客運及台北客運宣布，即日起「南港-花蓮」路線實施聯合排...

北市計程車費率春節加30元 商圈停車最高每小時60元

春節連假將至，台北市交通局祭出春節前、返鄉、假期和收假4階段疏運政策，包括調整號誌、交通管制、大眾運輸班次加密與調度、加...

首例人類感染H10N5在陸 安徽、浙江旅遊建議維持2級

中國大陸出現新型A型流感（H10N5）人類感染病例，並且同時感染季節性流感H3N2。疾管署發言人羅一鈞表示，該案例為全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。