農業部3階段減碳技術 每公斤白米可減21％碳足跡

農業活動是造成碳排放的來源之一，而台灣栽培面積最大的糧食為水稻，農業部台中區農業改良場表示，為減少水稻田甲烷的排放，透過乾濕交替灌溉、合理化施肥及適時採收等3階段減碳技術改善，估每公斤白米可減少21％碳足跡，有助於提升白米品質。

人類活動所造成溫室氣體大量排放情形稱為「碳排放」，近年世界各國也正積極研擬減碳、淨零碳排策略，以維護地球環境。農業部表示，農業活動為造成碳排放來源之一，稻米為台灣重要糧食，水稻栽排面積多達23至25萬公頃，因此研發稻米低碳生產技術更顯重要。

台中區農改場指出，水稻的湛水灌溉會導致田間土壤排放甲烷，造成的溫室效應約二氧化碳的28倍，而肥料製程的能源消耗及收穫加工碾製階段產生的機械耗油或耗電，也會被計入稻米精製的碳排量。

台中區農改場表示，整體稻米產品生產階段包含田間管理、施肥灌溉、加工碾製及運輸配送等，以每公斤白米為例，總碳足跡為3公斤二氧化碳當量。

為降低水稻田甲烷的排放，台中區農改場表示，以乾濕交替灌溉取代田區長時間浸水，可促進土壤通氣及有效抑制甲烷排放，並節約灌溉水與提升白米食味品質的優點；合理施肥減少肥料用量，可降低肥料製造端的碳排，也有助於強健稻株、提升病蟲害抗性及保護土壤。

另外，改善加工碾製階段能源的碳排，台中區農改場解釋，在稻穀完全成熟時收割，此時的稻穀水分含量較低，節省烘穀耗能與時間人力，同時可降低青米率，提升外觀品質。

台中區農改場表示，在上述3階段減碳技術下，預估每公斤白米可減少0.63公斤二氧化碳當量，相較未改善前每公斤白米碳足跡的3公斤二氧化碳當量，可減碳達21％。未來也會持續育成低碳品種、開發稻稈收穫後處理及水旱輪作系統建立等技術。