登場！2024新北燈會演繹山海經 12米巨型龍宮超震撼

2024新北燈會將登場，今年以「龍騰新北 福曜雲霄」為主題，規畫九大主題燈區、五大特色活動，打造12米龍宮主燈，並邀請到國外藝術家用太陽能再生能源燈藝裝置參展，也首度與好想兔IP聯名、融入AR科技， 還找來偶像畢書盡、美食市集、馬戲踩街遊行、親子劇團等，2月16日至3月3日在新北大都會公園熊猴森樂園旁舉辦。

屆時九大燈區，除主燈每半小時展演3分鐘，還有宗教祈福、AR虛擬科技、泰國風情、新北山海、藝術互動、彩繪燈籠、泰迪熊、侏儸紀等燈區。其中，今年還有以泰國風情為主題燈區，打造水燈祈福、叢林樂園、熱帶風情等燈組與泰國拍照濾鏡；另也有日式風格近1千顆彩繪燈籠牆廊道與祈福燈塔，讓人一秒偽出國。

新北市府秘書長邱敬斌今表示，新北燈會是新北重要活動，每年吸引超過百萬人次參觀，今年主燈「龍騰新北」結合傳統花燈與金屬藝術，新北有山有海，演繹山海經，打造12米巨型龍宮，青龍主燈與鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等奇珍神獸，搭配聲光變換，也有AR虛擬科技燈區，並邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，結合環境永續美學。

民政局表示，為期17天的新北燈會，還有偶像畢書盡、新生代饒舌團體SOLARISM等接力開唱等精彩演出，並規畫近百攤市集，包含文創、特色美食及胖卡，及在地品牌「手信坊」等。

此外，每年燈會最夯的就是造型提燈，今年新北小提燈「鴻運龍來（好運攏來）」，造型為神龍頭燈結合翼手龍及霸王龍，可以頭戴、穿戴、提拿及擺飾等多種玩法。今年特別版「龍泰大吉（攏賺大錢）」小提燈，除了是提燈還可當作存錢筒，可聚財納福。