快訊

蘋果遲遲造不出車 真的是因庫克找不到美國版余承東？

德國鐵路徵IT管理員要會「30年前遠古系統」 網嚇：難怪火車誤點、病毒也卡住

2年內首次！美3艘航母齊聚第一島鏈 加大威懾中國大陸和北韓

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
健保署今天預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億。本報資料照片
健保署今天預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億。本報資料照片

首筆護理夜班獎勵發出！=@R衛福部@=a href='/search/tagging/2/健保署' rel='健保署' data-rel='/2/221423' class='tag'>健保署專門委員陳依婕說，健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

衛福部照護司長蔡淑鳳說，80%以上的醫院護理人員需輪值三班，三班輪值也是醫院護理人員離職的主因之一，衛福部編列40億元專款，將運用於醫院輪值夜班護理人員獎勵，其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1000元，由健保署按月撥付款項；其餘13億元則由醫院統籌運用於提升院內其他須輪值夜班單位護理人員夜班費。

陳依婕表示，本次預計撥款金額為2.01億元，預計有396家醫院的護理人員可領取獎勵金，分別為19家醫學中心、82家區域醫院、295家地區醫院，醫學中心部分，如台大醫院各分院及兒童醫院，是與母院合併申報。

陳依婕指出，考量春節假期因素，先行預撥1月份獎勵金，醫療院所要在本月20日前，回填確切護理人員排班情形等獎勵給付狀態，日後將為當月20日前填報、月底撥付前一個月獎勵費用。

該筆款項今天入醫院帳戶，蔡淑鳳提醒，請醫院儘速將款項撥入護理人員帳戶。獎勵撥付過程如有爭議，可透過衛福部「護理職場爭議通報平台」申訴，健保署亦不定期進行稽核，經查有未如實撥付、登錄不實等情形者，將依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法相關規定辦理。

另外，近期地區醫院等團體，對三班輪值夜班護理人員直接獎勵提出相關討論，訴求包含夜班獎勵金額要一致、白班也需要獎勵等。蔡淑鳳說，不同層級醫院病人的疾病嚴重度及複雜度不同，護理人員在夜班工作風險及繁重程度不同，例如醫學中心病人的疾病較嚴重及複雜，面臨病人須緊急處置、緊急開刀等機會相對較高；不同層級醫院三班護病比護理人力缺口不同，其中醫學中心護理人力缺口最多，基於這些因素，獎勵金額略有差異，方案上路後將密切注意各層級醫院人力甄補情形，適時檢討。

現行優先推動三班輪值夜班護理人員直接獎勵，並規劃白班繁重工作加給獎勵機制，蔡淑鳳表示，推動三班護病比，是減輕護理工作負荷的關鍵，創造醫院護理人員可選擇多元彈性或固定班別，為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班意願，優先用於強化住院夜班護理照護量能，提供三班輪值夜班護理人員直接獎勵。關於三班護病比達標醫院獎勵、醫院白班與業務量較大的繁重工作加給或相關獎勵機制，衛福部會與醫護團體進一步研議，列為下一階段爭取公務預算支應重點。

健保署 衛福部 醫學

延伸閱讀

護理夜班津貼挨轟同工不同酬違憲 台灣醫務管理學會理事長出聲了

三班護病比新制！恐打亂分級醫療，地區醫院面臨崩盤

三班護病比、夜班獎勵新制 護理界曝2原因：全民皆輸

護理師缺口恐達2.4萬 專科學校爭取擴大護理招生名額

相關新聞

最新春節天氣預測 小年夜全台雨 初一最冷 強烈冷氣團機會大

從昨晚起北部到西半部有局部濃霧出現，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天持續受到東南風的影響，暖濕空氣移入台灣，上...

統聯、北客「南港-花蓮」線即起聯合排班 每日班次砍半

客運業疫後人力不足問題仍未解決，加上不少中長途路線載客率不佳，統聯客運及台北客運宣布，即日起「南港-花蓮」路線實施聯合排...

氣象署1張圖看懂2023年台灣重大氣候事件 睽違4年才有颱風登陸

中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」發表「2023年台灣重大氣候事件」，其中，颱風部分，總共4個侵台颱風，包括杜...

13縣市濃霧上看31度高溫 吳德榮：下周三轉濕冷 不排除強烈冷氣團

中央氣象署發布13縣市濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、新北至台南及馬祖已出現能見度...

首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！衛福部健保署專門委員陳依婕說，健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月...

迎龍年春節接財神 秀泰生活嘉義店員工裝扮財神爺到文財殿上香

農曆龍年春節將近，除戶外走春，逛百貨公司也能感受濃濃年味！全台秀泰生活即日起至25日推出「龍躍新春」檔期活動，秀泰生活嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。