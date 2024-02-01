首筆護理夜班獎勵金發出 金額達2.01億396家醫院適用

首筆護理夜班獎勵發出！=@R衛福部@=a href='/search/tagging/2/健保署' rel='健保署' data-rel='/2/221423' class='tag'>健保署專門委員陳依婕說，健保署已依各醫院去年11月三班護病比及申報資料試算，預先撥付今年1月護理人員夜班獎勵，總金額約2.01億、撥款至396家醫院，實際受惠護理人員數，則由醫院在本月20日前回填完畢，日後則是每月20日填報、月底赴前一個月的獎勵費用。

衛福部照護司長蔡淑鳳說，80%以上的醫院護理人員需輪值三班，三班輪值也是醫院護理人員離職的主因之一，衛福部編列40億元專款，將運用於醫院輪值夜班護理人員獎勵，其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400至600元、大夜班每班獎勵600至1000元，由健保署按月撥付款項；其餘13億元則由醫院統籌運用於提升院內其他須輪值夜班單位護理人員夜班費。

陳依婕表示，本次預計撥款金額為2.01億元，預計有396家醫院的護理人員可領取獎勵金，分別為19家醫學中心、82家區域醫院、295家地區醫院，醫學中心部分，如台大醫院各分院及兒童醫院，是與母院合併申報。

陳依婕指出，考量春節假期因素，先行預撥1月份獎勵金，醫療院所要在本月20日前，回填確切護理人員排班情形等獎勵給付狀態，日後將為當月20日前填報、月底撥付前一個月獎勵費用。

該筆款項今天入醫院帳戶，蔡淑鳳提醒，請醫院儘速將款項撥入護理人員帳戶。獎勵撥付過程如有爭議，可透過衛福部「護理職場爭議通報平台」申訴，健保署亦不定期進行稽核，經查有未如實撥付、登錄不實等情形者，將依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法相關規定辦理。

另外，近期地區醫院等團體，對三班輪值夜班護理人員直接獎勵提出相關討論，訴求包含夜班獎勵金額要一致、白班也需要獎勵等。蔡淑鳳說，不同層級醫院病人的疾病嚴重度及複雜度不同，護理人員在夜班工作風險及繁重程度不同，例如醫學中心病人的疾病較嚴重及複雜，面臨病人須緊急處置、緊急開刀等機會相對較高；不同層級醫院三班護病比護理人力缺口不同，其中醫學中心護理人力缺口最多，基於這些因素，獎勵金額略有差異，方案上路後將密切注意各層級醫院人力甄補情形，適時檢討。

現行優先推動三班輪值夜班護理人員直接獎勵，並規劃白班繁重工作加給獎勵機制，蔡淑鳳表示，推動三班護病比，是減輕護理工作負荷的關鍵，創造醫院護理人員可選擇多元彈性或固定班別，為鼓勵醫院護理人員留任並提升輪值夜班意願，優先用於強化住院夜班護理照護量能，提供三班輪值夜班護理人員直接獎勵。關於三班護病比達標醫院獎勵、醫院白班與業務量較大的繁重工作加給或相關獎勵機制，衛福部會與醫護團體進一步研議，列為下一階段爭取公務預算支應重點。