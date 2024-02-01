統聯、北客「南港-花蓮」線即起聯合排班 每日班次砍半
客運業疫後人力不足問題仍未解決，加上不少中長途路線載客率不佳，統聯客運及台北客運宣布，即日起「南港-花蓮」路線實施聯合排班，偶數月由統聯客運營運，奇數月由台北客運，班次從每日往返各2班，縮減為往返各1班。
統聯客運與國光客運去年9月開第一槍，針對「台北-屏東」、「台北-彰化」等6路線實施聯合排班聯合排班；統聯客運此次與台北客運實施，為第2起申請聯合排班營運。
統聯客運、台北客運宣布，即日起（2月1日）實施「南港－花蓮」國道客運路線聯合排班， 統聯客運所屬「【1663】南港－花蓮」行駛2月、4月、6月、8月、10月、12月等偶數月； 台北客運所屬「【1071】南港－花蓮」行駛3月、5月、7月、9月、11月等奇數月， 若車票未使用（含套票）， 民眾可持原車票至統聯各自營站售票窗口辦理退票。
客運業截至今年仍存在人力不足問題，缺工幅度仍達2成以上。統聯客運表示，南港-花蓮路線長期以來搭乘率都不佳，平常日平均載客甚至只有1人，假日約7、8人，因此針對與台北客運重複率較高的路線實施聯合排班。南港-花蓮路線過去由2業者同時營運，每天有往返各2班次，實施聯合排班後，縮減為每日往返各1班次，南港轉運站每日上午8點發車，花蓮轉運站每日下午4點發車。
統聯客運也說，實施聯合排班路線主要有重複性高、搭乘率低問題，但目前暫無規劃其他路線跟進實施。
交通部公路局表示，統聯、北客「南港-花蓮」為第2起申請聯合排班路線，希望在民行不中斷下讓業者更有效率經營，有多少需求就提供多少供給。聯合排班只是營運策略之一，其他像是調整路線也是選項之一，目前尚未有其他路線跟進申請聯合排班。
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