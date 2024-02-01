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最新春節天氣預測 小年夜全台雨 初一最冷 強烈冷氣團機會大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周轉冷，目前預測最低溫的時間將在下周六年初一前後，強度以大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級機會較大，北部低溫大概在12度上下。本報資料照片
下周轉冷，目前預測最低溫的時間將在下周六年初一前後，強度以大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級機會較大，北部低溫大概在12度上下。本報資料照片

從昨晚起北部到西半部有局部濃霧出現，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天持續受到東南風的影響，暖濕空氣移入台灣，上午才會陸續消散，開車要多留意路況。

中央氣象署今天清晨發布13縣市濃霧特報。今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、新北至台南及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，澎湖能見度亦較低，行車用路注意安全。

李至晟表示，因為東南風的風速不大，就連迎風面的東半部也只有非常零星的降雨，白天各地都還是可以看到陽光，並且快速升溫，北部的市區都可以來到25度左右。愈往南走氣溫愈高，中南部內陸還是有機會來到30度以上，明天東北季風南下後會稍微緩和。

明天清晨起會有一波微弱的東北季風短暫影響台灣，李至晟表示，北部、東半部又轉為陰短暫陣雨的天氣，基隆北海岸跟宜、花一帶的山區雨勢會比較明顯，白天高溫也會連帶下降，來到20度左右。中南部除了海峽沿岸風勢增強，稍微轉涼以外，影響不大。

李至晟說，周末兩天又會回到類似近期溫暖而穩定的天氣，一樣要留意空氣品質和晨霧發生。

下周將迎春節連假，李至晟表示，周日晚間鋒面接近，各地雲量增多，不排除中北部會提早有些零星的降雨，鋒面下周一白天通過時，全台都有短暫雨機會，而且高溫下降。下周二起開始轉為東北季風的天氣型態，不過前期冷空氣不強，只有迎風面的白天高溫受到影響。

李至晟表示，下周三晚間到下周四小年夜，華南雲雨區東移，並為全台帶來普遍性降雨，後續水氣減少的同時，氣溫會顯著下滑。

他說，目前預測最低溫的時間將在下周六年初一前後，強度以大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級機會較大，北部低溫大概在12度上下；中南部地區還要看水氣量而定。不過可以肯定的是這個春節是要留意保暖的，大家可以先準備好比較厚重的衣物。

馬祖 冷氣團

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