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13縣市濃霧上看31度高溫 吳德榮：下周三轉濕冷 不排除強烈冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天高壓迴流影響，白天溫暖如春，早晚涼；各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。本報資料照片
今天高壓迴流影響，白天溫暖如春，早晚涼；各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。本報資料照片

中央氣象署發布13縣市濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、新北至台南及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，澎湖能見度亦較低，行車用路注意安全。

影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、馬祖地區。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨台灣西部沿海及馬祖已有濃霧。平地最低氣溫約在14、15度。

吳德榮說，今天高壓迴流影響，白天溫暖如春，早晚涼；各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。北部14至27度，中部14至30度，南部15至31度，東部15至29度。

吳德榮表示，明天有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台灣雲量增多、氣溫微降，其他各地仍是偏暖穩定的天氣。

周六東北風減弱，北台灣氣溫漸升，雲量漸減，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定。吳德榮表示，周日各地晴朗穩定，溫暖如春，早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。

下周一、周二另有一小股東北風，北部及東半部有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫略降，其他各地仍是偏暖穩定的天氣。

至於春節連假天氣，吳德榮表示，下周三起鋒面逐漸南下，降雨範圍將逐步擴大至中部；鋒後冷空氣亦逐漸南下，濕冷的天氣持續至9日下周五除夕，10日下周六年初一天氣好轉，仍偏冷、白天起氣溫漸升。

他說，最新多國模式模擬顯示，這波冷空氣大多有大陸冷氣團的強度，也有達強烈大陸冷氣團的機率，應繼續觀察模式的調整。

馬祖 吳德榮

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