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健康你我他／學會釋懷及放下 接觸大自然紓壓
從小習慣壓抑自己內心的感受，我不知不覺成為和自己失聯的人，生病後才明白疾病是要帶領我穿越層層迷霧找回自己，而健康才是人生最大的財富。
經過一路顛簸和疾病拔河的旅途，最後終於來到一個不得不停下來重新理解自己人生的時候，才發現必須在生命斷層中滋養重生之花，畢竟無法改變過去，只能夠轉念好好哀悼，然後與自我和解。
新的一年裡，我對健康的新願望是先求有再求好，歷經屢次急切地想要脫離疾病的箝制，反而退回原點重創信心的波折及拉扯後，對於身心安頓之道，我不再有不切實際過高的期待，希望能夠先穩定下來，由於患病時日並非一朝一夕，我學會釋懷及放下。
有些事急不得，無法強求立即見效，要修復自己的第一步，就是要沉澱慢下來。首要生活作息規律化，所以我會事先把當日的行事曆依重要性的先後順序排好，再按表操課，減少被不必要的外務影響；更要飲食清淡，多蔬果少肉類，養成細嚼慢嚥的習慣；每天固定騰出時間運動做甩手功、按摩及伸展放鬆。
其次是接觸大自然療癒紓壓，喜愛透過閱讀吸收新知、開啟嶄新視角；我也經由宗教信仰和更高的力量連結，雖然不斷來回和自我對話的過程並不容易，可是經歷困頓，讓我學會感恩，並且更有同理、慈悲心。
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