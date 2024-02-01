健康主題館／春節藥物整備 醫藥包有備無患

● 新冠肺炎、流感預計年後再一波

● 出遊暈車、聚餐大吃大喝 備妥常備藥物

春節將至，不少民眾會返鄉與親友團聚，新冠肺炎與流感可能達到高峰。醫師提醒，民眾應及早接種疫苗，避免到人流密集的公共場所，並且準備每人3劑量的家用快篩試劑、口罩和常備藥，有慢性病的民眾，應提前領取過年期間份量的藥物。

口罩快篩劑 要提前準備

過年期間要注意流感和新冠病毒的感染，新光醫院感染科主任黃建賢說，除了接種疫苗外，民眾可以準備醫藥包，目前新冠肺炎家用快篩可由民眾自行完成，但過年期間可能缺貨，要提前準備，加上感染新冠肺炎有症狀可能需要連續篩2至3天，建議以每人3劑的數量準備快篩試劑；還要準備日常用量的口罩；呼吸道疾病容易感染，如過敏或易咳嗽的民眾，也要準備常備藥。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒建議，可備妥新冠肺炎、流感或感冒等症狀緩解藥物，以退燒、止痛、止鼻水、止咳化痰藥為主，其中包括有乙醯胺酚（Acetaminophen）成分的解熱鎮痛劑，以及抗組織胺藥物，可改善流鼻涕、打噴嚏與皮膚過敏等症狀。

防疫相關物資也要備妥，要準備口罩與酒精，黃彥儒提醒，若要出國搭飛機，建議可再準備1、2個N95口罩備用，在長時間、密閉空間中，如鄰近的旅客出現嚴重打噴嚏或咳嗽等症狀，即可提高防護等級，也可以準備新冠肺炎家用快篩試劑、血氧計、體溫計等。

大魚大肉 腸胃藥不可少

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超表示，如果過年期間天氣冷，小心可能引發心血管疾病，有相關病史的民眾要特別注意備妥用藥，還要避免大吃大喝、留意飲食衛生，以免發生腸胃道不適症狀。

暈車藥、過敏用藥以及外用藥膏等也可先準備，黃彥儒指出，過年期間部分民眾可能到武陵農場或陽明山等地賞花，對低溫或花粉等過敏的民眾，可以準備緩解過敏的藥物，如有開車或怕嗜睡的話，可選擇第二代抗組織胺；如有泌尿道感染等，則需由醫師開立口服抗生素治療。

黃彥儒表示，民眾也可以準備外用藥膏、抗生素藥膏等，由醫師或藥師指示用藥，如一般傷口受傷，可使用生理食鹽水及抗菌藥膏處理，並且使用紗布、OK繃、滅菌棉花棒和膠帶等自行包紮；年節期間大魚大肉，可能出現腸胃不適症狀，也可準備腸胃用藥。

慢病勿斷藥 慢箋提前領

春節連假長達7天，因應醫療院所減診或停止門診、藥品調劑服務，黃彥儒說，為避免持慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，若民眾上個月給藥天數的最後一天，也就是藥吃完的日期，落在春節期間2月8日至14日者，可提前於春節前10天，也就是1月29日（含）起回診，請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

黃彥儒建議，民眾可檢視個人簡單藥歷，下載健保署的健保快易通App，經由健康存摺可顯示近期用藥明細，若不熟悉操作，則可保留處方藥藥袋、非處方藥外盒及仿單，萬一出遊需要在當地就醫或用藥時，可提供給醫事人員參考，降低藥物交互作用風險，也可以趁著過年前，整理藥物期限與保存狀態等。