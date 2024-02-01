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食品廣告去年違規罰2.9億 新制再加重

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
食藥署企科組長許朝凱說，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬。記者賴昀岫／攝影
食藥署企科組長許朝凱說，去年違規食品廣告，共裁處7472件、金額達2億9139萬。記者賴昀岫／攝影

衛福部去年共取締裁處七四七二件違規食品廣告，金額達二億九一三九萬，但不肖業者仍以身試法，件數及金額逐年增加；為此，食藥署昨天宣布，即日起依照「違害程度」加重裁罰，制訂三大標準，罰金提高三倍；如涉及醫療效能，首次違規，可依食品安全衛生管理法，罰處一八○萬元，如藝人、醫師等代言人參與腳本製作、討論，也需受罰。

食安法第四十五條規定，食品廣告如涉及誇大不實，將處以四萬至四百萬元；涉及療效，則處六十萬至五百萬元；去年藝人郭子乾代言「專利健骨複方」產品，就因涉及宣稱療效，由台北市衛生局裁處六十萬元罰鍰。

此外，江宏恩代言「【iVENOR】二代日夜塑崩」產品，盛竹如代言「三百億敏過敏益生菌組合」產品，均因不實、誇張或易生誤解等情形，由苗栗縣衛生局各處四萬元罰鍰。

由於罰金過低，業者不痛不癢，以致違規食品廣告氾濫，加上代言人推波助瀾，引發爭議；為此，食藥署發布修正「食品安全衛生管理法第四十五條規定廣告處理原則」，企科組組長許朝凱指出，只要符合「於全國性電視頻道或購物頻道播送，播送總時間六十秒以上」、「聘請專業人士（機構）或知名公眾人物薦證或代言」、「內容刊播產品使用前後比較圖、人體器官組織示意圖或誇張科學數據」等三要件，將加重裁罰力道。

許朝凱表示，若符合上述三種情況，加權倍數最高三倍，以郭子乾代言「專利健股複方」廣告為例，遭開罰六十萬元，因廣告內容違反三項標準，套用新公式，罰則三級跳，變成一八○萬元。

不過，這三項加權加重罰款措施，僅適用於電視廣告，至於在平面、網路、捷運燈箱等平面廣告的違規廣告，加權懲罰最多為二倍。許朝凱指出，正針對Youtube等社群平台研擬擴增懲罰基準。

值得一提的是，違規食品廣告若由專業人員或名人代言，仍以開罰廣告商為主，但如果代言人參與製作廣告腳本，就需共同遭罰。在「專利健骨複方」廣告中，也可看到一名骨科醫師參與其中，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，如果醫師代言違規產品，廣告涉及誇大不實，就依照食安法處置。如為食藥署核可的藥品，則受藥事法規範。

許朝凱呼籲，民眾如在電視、網路看到誇張不實的食品廣告，可主動撥打一九一九食安專線檢舉。

針對誇大不實的廣告裁罰，目前初犯到五犯，裁罰金額依序是四萬、八萬、廿萬、四○萬與一○○萬；如涉及療效，罰金則從六○萬起跳，再至七○萬、八○萬、一○○萬、一廿五萬，另搭配違規加權計算罰鍰。盡管如此，違規件數仍持續上升。

廣告 衛生局 醫師

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