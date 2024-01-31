濃霧來襲！桃園馬祖能見度不足200米 長榮、東航重飛落地

中央氣象署傍晚發布濃霧特報，桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺現象，原要降落桃園國際機場的長榮航空BR1252、中國東方航空MU5001，重飛一次後順利落地。桃機表示，已立即通知作業單位注意安全，航班時間可能受航管及地勤作業因素影響；長榮航空表示，因濃霧依正常程序重新降落，該班機已抵達。

中央氣象署今天傍晚發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園及馬祖已出現能見度不足200公尺現象。

桃機表示，今日傍晚因受濃霧影響，跑道視程低於600公尺，機場公司立即通知空側相關作業單位注意安全，並派交通管制人員引導地面車輛穿越滑行道。航班時間可能受航管及地勤作業因素影響。