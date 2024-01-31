聽新聞
test
0:00 / 0:00
周五變天迎雨！下周氣溫「溜滑梯式」驟降 這日迎冷空氣凍到初二
中央氣象署表示，明天各地氣溫仍偏暖，西半部則要留意有霧影響能見度。周五東北季風略增強，迎風面北東地區有雨，周日減弱後，下周二另波東北季風增強，溫度逐日降溫，下周三下半天冷氣團報到，加上華南水氣增加，北東降雨明顯，春節前夕天氣濕冷。
中央氣象署預報員葉致均說，今晚金門、馬祖及西半部易有局部霧或低雲影響能見度，桃園能見度已不足200公尺；明天、周六至周日西半部地區，以及明後天、周日至下周一金門及馬祖，易有局部霧或低雲，影響能見度。
他說，明天天氣與今天類似，多雲到晴為主，東半部、恆春半島零星降雨，各地高溫約26至29度；南部局部地區可能出現30度以上高溫。
葉致均指出，周五東北季風增強，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨；北台灣高溫下降，以大台北為例，高溫從約28度降至約20度。
周日東北季風減弱，北台灣高溫回升至25度，雨區縮小至東半部、恆春半島。
葉致均指出，下周一鋒面通過，下周二東北季風增強，北部、東半部局部短暫雨；下周三後，華南水氣增加，北台灣整天短暫雨，花東地區、中部山區局部短暫雨，預估這波水氣持續至除夕。
他說，下周一北部氣溫如階梯下降，下周三入夜後冷空氣南下，估達冷氣團等級，一路偏冷至大年初二；下周一北部高溫約22度，下周三高溫降至17至18度，中南部也將降溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言