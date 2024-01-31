周五變天迎雨！下周氣溫「溜滑梯式」驟降 這日迎冷空氣凍到初二

中央氣象署表示，明天各地氣溫仍偏暖，西半部則要留意有霧影響能見度。周五東北季風略增強，迎風面北東地區有雨，周日減弱後，下周二另波東北季風增強，溫度逐日降溫，下周三下半天冷氣團報到，加上華南水氣增加，北東降雨明顯，春節前夕天氣濕冷。

中央氣象署預報員葉致均說，今晚金門、馬祖及西半部易有局部霧或低雲影響能見度，桃園能見度已不足200公尺；明天、周六至周日西半部地區，以及明後天、周日至下周一金門及馬祖，易有局部霧或低雲，影響能見度。

他說，明天天氣與今天類似，多雲到晴為主，東半部、恆春半島零星降雨，各地高溫約26至29度；南部局部地區可能出現30度以上高溫。

葉致均指出，周五東北季風增強，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨；北台灣高溫下降，以大台北為例，高溫從約28度降至約20度。

周日東北季風減弱，北台灣高溫回升至25度，雨區縮小至東半部、恆春半島。

葉致均指出，下周一鋒面通過，下周二東北季風增強，北部、東半部局部短暫雨；下周三後，華南水氣增加，北台灣整天短暫雨，花東地區、中部山區局部短暫雨，預估這波水氣持續至除夕。

他說，下周一北部氣溫如階梯下降，下周三入夜後冷空氣南下，估達冷氣團等級，一路偏冷至大年初二；下周一北部高溫約22度，下周三高溫降至17至18度，中南部也將降溫。