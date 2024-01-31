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新冠疫情將達高峰 專家示警「1年齡層」死亡率升：脆弱族群較多

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關。本報資料照片
台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關。本報資料照片

衛福部疾管署日前表示，新冠疫情將於本周到達高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關；新冠死亡率雖逐漸平穩，但慢性病患死亡率仍高，且醫療資源缺乏的宜花東、桃竹苗地區死亡率較高。

台灣新冠疫情中重症呈現上升趨勢，每百萬人約有26.4人為重症。陳秀熙表示，若以年齡別區分，65歲以上新冠中重症增加最多，其次則為50至64歲，可見慢性病、免疫缺乏等患者仍在犧牲。若以地區區分，大部分區域新冠中重症呈現上升趨勢，以北北基、中彰投上升幅度最明顯。

陳秀熙表示，新冠疫情死亡率以年齡層區分，65歲以上近期雖微幅下降，但死亡率仍高，65歲以下死亡率均低，但50至64歲族群呈現上升趨勢，研判與此族群民眾組成，有較多慢性病患者、免疫缺乏者及洗腎病人等脆弱族群，未來應特別關注並提高警覺。

陳秀熙指出，各地區與亡率呈現穩定趨勢，宜花東及桃竹苗新冠死亡率較高，或與醫療資源稀少，導致脆弱族群無法即時接受治療有關。另外，新冠病毒變異快速，目前主要流行的新冠病毒變異株為EG.5占比48%、JN.1占比41%，XBB.1.5變異株佔比僅7%。

除了新冠疫情，台灣流感疫情過去幾周仍在上升。陳秀熙表示，近一、二周流感病毒有減緩趨勢，這是疫情傳播曲線的正常發展；以年齡層區分，65歲以上流感患者最多，65歲以下族群並無太大差異，且整體呈現下降趨勢。流感重症則以宜花東及桃竹苗地區最高，同樣與醫療資源分佈有關。

死亡率 新冠肺炎 疫情 慢性病 陳秀熙

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