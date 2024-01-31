藥師全聯會成立「訂貨物流平台」拋3優點 遭疑壟斷市場

許多藥局屬於獨立藥局，運作上可能碰到缺藥及進貨困難，藥師公會全聯會日前決議，授權由全聯會媒合一家大型物流平台，聯合獨立藥局、增加議價和物流能力。不過有藥師質疑，是假公濟私，有謀利之嫌，憂心未來壟斷藥品市場，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，獨立藥局可自由決定是否加入、不用加盟金，也可以決定要不要向該平台進貨。

藥師公會全聯會日前召開「藥局訂貨物流媒合平台」說明會，黃金舜說，國內有逾7000家獨立藥局，許多屬於一人藥局，加上藥局目前業務量龐大，恐怕讓藥師分身乏術，全聯會研擬協調訂貨平台，讓單點社區藥局，能更方便處理物流等相關問題。

黃金舜說明，獨立藥局進貨量小、談判空間有限，物流媒合平台就像是「團購」社群概念，將參考疫情期間，進防疫酒精等物資的概念，當時談的數量大、價格漂亮，但因為缺乏物流系統，配送上較為困難，這次和連鎖藥局合作，讓獨立藥局可以自由加入或退出，且不需支付加盟金，也能自由決定是否透過平台叫貨。

不過，藥師沈采穎質疑，「全聯會還幫忙審核資格，這算不算是假公濟私，有謀利之嫌？」認為全聯會不協助解決缺藥問題，卻成立物流中心賺錢，擔憂這個平台，未來可能反而壟斷藥品市場。

食藥署副署長王德原表示，為確保各層級藥品供應狀況，食藥署對「藥局訂貨物流媒合平台」的立場樂觀其成，但買賣雙方的商業行為，只要合乎法規，食藥署不會涉入。